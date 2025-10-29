Man of Tomorrow: indiscrezioni sul villain da descrizioni casting

Il sito NexusPointNews, citando alcune fonti, indica che sarebbe attualmente in corso il casting per il villain principale di Man of Tomorrow, il nuovo film DC Studios scritto e diretto da James Gunn, che vedrà insieme Superman e Lex Luthor.

Le fonti riferiscono che per l’antagonista della pellicola verranno usati trucco e protesi, mentre si starebbero valutando per il ruolo attori con una corporatura robusta e una statura elevata. Questi elementi, soprattutto per quanto riguarda trucco e protesi, sembrerebbero suggerire che il personaggio sia Brainiac, mentre un’altra teoria in merito è che invece si tratti di Mongul, particolarmente noto per le sue dimensioni con il trucco che potrebbe ricreare la sua pelle gialla.

La pellicola uscirà nelle sale il 9 luglio 2027.