Man of Tomorrow: indiscrezioni sul villain da descrizioni casting

29 Ottobre 2025
di
Due possibili opzioni per l'antagonista del film emergono dal casting.
Supermancorenswet

Il sito NexusPointNews, citando alcune fonti, indica che sarebbe attualmente in corso il casting per il villain principale di Man of Tomorrow, il nuovo film DC Studios scritto e diretto da James Gunn, che vedrà insieme Superman e Lex Luthor.

Le fonti riferiscono che per l’antagonista della pellicola verranno usati trucco e protesi, mentre si starebbero valutando per il ruolo attori con una corporatura robusta e una statura elevata. Questi elementi, soprattutto per quanto riguarda trucco e protesi, sembrerebbero suggerire che il personaggio sia Brainiac, mentre un’altra teoria in merito è che invece si tratti di Mongul, particolarmente noto per le sue dimensioni con il trucco che potrebbe ricreare la sua pelle gialla.

La pellicola uscirà nelle sale il 9 luglio 2027.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

