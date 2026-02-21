Man of Tomorrow: Addio a Cleveland. Riprese a Cincinnati?

Secondo quanto riportato da Cleveland.com, i produttori del nuovo lungometraggio DC Studios diretto da James Gunn starebbero ora guardando alla città di Cincinnati per effettuare le riprese.
Il dipartimento per lo Sviluppo dello Stato dell’Ohio ha infatti assegnato al progetto, denominato “Exodus”, un credito d’imposta di quasi 2 milioni di dollari per la lavorazione nella città americana.
Il sito sottolinea che al momento appare improbabile un ritorno a Cleveland, che era stato ventilato solo poche settimane fa. Lo stesso indica che, sebbene la lavorazione a Cincinnati sembri probabile, non è garantita al 100%, in quanto i produttori e gli studios spesso richiedono incentivi fiscali in più luoghi durante la ricerca delle location, e gli accordi di riservatezza impediscono a entrambe le parti di confermare l’accordo in maniera ufficiale.
Cleveland.com evidenzia inoltre come è probabile che il cast e la troupe rimangano in Ohio per un tempo limitato, in quanto l’entità del credito d’imposta corrisponderebbe a circa 6.6 milioni di dollari della spesa locale, una frazione dei circa 37 milioni di budget statale stanziato per Superman nel 2024.