Man of Tomorrow: Addio a Cleveland. Riprese a Cincinnati?

21 Febbraio 2026
di
Ancora novità sulle location del film DC Studios che sarà diretto da James Gunn.
Superman

Secondo quanto riportato da Cleveland.com, i produttori del nuovo lungometraggio DC Studios diretto da James Gunn starebbero ora guardando alla città di Cincinnati per effettuare le riprese.

Il dipartimento per lo Sviluppo dello Stato dell’Ohio ha infatti assegnato al progetto, denominato “Exodus”, un credito d’imposta di quasi 2 milioni di dollari per la lavorazione nella città americana.

Il sito sottolinea che al momento appare improbabile un ritorno a Cleveland, che era stato ventilato solo poche settimane fa. Lo stesso indica che, sebbene la lavorazione a Cincinnati sembri probabile, non è garantita al 100%, in quanto i produttori e gli studios spesso richiedono incentivi fiscali in più luoghi durante la ricerca delle location, e gli accordi di riservatezza impediscono a entrambe le parti di confermare l’accordo in maniera ufficiale.

Cleveland.com evidenzia inoltre come è probabile che il cast e la troupe rimangano in Ohio per un tempo limitato, in quanto l’entità del credito d’imposta corrisponderebbe a circa 6.6 milioni di dollari della spesa locale, una frazione dei circa 37 milioni di budget statale stanziato per Superman nel 2024.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

