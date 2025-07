Lucca Comics and Games all’EXPO di Osaka

Quattro momenti significativi per la cultura del fumetto nel mondo, organizzati da Lucca Comics & Games, sono in programma all’Expo Osaka 2025, nella settimana dedicata alla Regione Toscana, intitolata “Toscana. Rinascimento senza fine”. Il festival lucchese partecipa come manifestazione di eccellenza capace di creare un ponte tra oriente e occidente, in particolare tra i grandi esponenti della cultura toscana e italiana e i maestri nipponici.

GLI APPUNTAMENTI – Il leggendario maestro Go Nagai, creatore di personaggi come Mazinga, Goldrake e Devilman, riceverà il 14 luglio (ore 14.00 JST) il prestigioso Premio Pegaso alla Cultura della Regione Toscana. Seguirà un dialogo con il Sensei sull’influenza di Dante Alighieri nel suo lavoro. La versione manga di Go Nagai della Divina Commedia è infatti l’unica versione a fumetti presente nella collezione di Commedie, la più ampia del mondo, conservata nel Museo Casa di Dante a Firenze.

L’incontro è stato reso possibile grazie a Lucca Comics & Games, partner del Padiglione Italia all’Esposizione Universale che, a seguito dell’incontro col maestro Nagai, presenterà il progetto Museo Internazionale del Fumetto di Lucca, mostrando i primi render della struttura che celebrerà e studierà il fumetto e tutti i linguaggi della cultura popolare internazionale e le moderne forme di storytelling e narrazione visuale.

La giornata del 15 luglio (ore 10.30 JST) si è aperta con Yoshitaka Amano, Ambassador del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. La passata edizione del festival è stata l’occasione insignire proprio il sensei Amano – protagonista della mostra Amano corpus Animae prodotta da Lucca Comics & Games e attualmente in corso a Roma a Palazzo Braschi (fino al 12 ottobre 2025) – di questo prestigioso titolo che ha rafforzato il legame tra i due Paesi. L’autore ha donato le riproduzioni di tre sue opere d’ispirazione pucciniana, realizzate per i manifesti di Lucca Comics & Games 2024, alle più alte cariche istituzionali Italiane: al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata donata quella ispirata a Tosca; all’Ambasciatore Italiano in Giappone e commissario per l’Italia a Expo 2025 Mario Vattani, quella dedicata a Madama Butterfly, simbolo del rapporto tra le due culture; il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricevuto quella ispirata alla Turandot, capolavoro del cittadino lucchese Giacomo Puccini di cui proprio il prossimo anno ricorrerà il centenario. Una speciale quarta riproduzione, raffigurante Pinocchio, simbolo della cultura italiana, è stata infine donata da Amano al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, grande appassionato dell’arte del Sensei: un’iniziativa che segue al loro incontro lo scorso marzo a Roma in occasione dell’apertura della mostra Amano corpus Animae, prodotta da Lucca Comics & Games e attualmente in corso a Palazzo Braschi (fino al 12 ottobre 2025).

da sx: Shōji Kawamori; Emanuele Vietina; Yoshitaka Amano; Nicola Lucchesi; Go Nagai; Rossella Menegazzo (Responsabile Cultura Padiglione Italia all’Expo di Osaka)





A seguire, sempre il 15 luglio, il sensei Shoji Kawamori, designer della serie animata Macross e addirittura di un intero padiglione dell’Expo di Osaka, interverrà assieme a esponenti di alcune delle principali company nipponiche: ci si confronterà con Shinya Kato (Kadokawa, Overseas Business Development);Nobuhiko Kurosu (Crunchyroll, Senior Producer – Anime Production) e Tsukasa Ogawara (Bandai Spirits, Collectors Toy Department, Deputy General Manager) in un incontro che descrive al pubblico giapponese l’importanza di Lucca Comics & Games come approdo e piattaforma per le industrie creative del Sol Levante. Nei suoi 59 anni di storia (la più lunga al mondo per una manifestazione dedicata al fumetto, al gioco e alla cultura popolare) la manifestazione ha reso infatti la città di Lucca la porta europea per manga, anime, videogioco, gioco e musica provenienti dal Sol Levante.

“L’investitura del sensei Amano e il riconoscimento dato a Lucca Comics & Games da parte dell’Ambasciatore Mario Vattani ci ha riempito di orgoglio” ha detto Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games “e ci dà la misura del lavoro che da varie generazioni a Lucca stiamo facendo per il fumetto in Italia e nel mondo. È stata la spinta per portare nel Padiglione Italia tre leggende della cultura visiva e per lanciare dal Padiglione stesso un’impresa leggendaria, quella del Museo Internazionale del Fumetto”.

LE INSTALLAZIONI – Durante tutta la settimana dedicata alla Regione Toscana (14 – 19 luglio) l’Auditorium del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka ospiterà le opere delle due leggende dell’illustrazione giapponese: Yoshitaka Amano e Go Nagai. Le installazioni celebrano il legame profondo tra questi artisti e la ricchissima cultura letteraria, musicale e architettonica toscana e italiana, frutto di ispirazione per le loro opere.

Al centro di una Firenze mozzafiato una potentissima raffigurazione del Sommo Poeta Dante ispirata a una personale e intensa reinterpretazione della Divina Commedia a opera del Sensei Go Nagai. Con il suo affascinante manga, realizzato tra il 1994 e il 1995, Go Nagai ha conquistato tutto il mondo, giungendo al pubblico italiano grazie all’edizione omnibus pubblicata da Edizioni BD/J-Pop Manga. Influenzato dalle iconiche incisioni di Gustave Doré – che lo colpirono profondamente sin da bambino – Nagai è riuscito a fondere la solennità dell’opera dantesca con l’energia narrativa e visiva del manga. Le tavole dell’Inferno sono cariche di pathos e drammaticità, mentre Purgatorio e Paradiso si aprono a immagini di sublime bellezza e spiritualità. Il risultato è un ponte creativo tra Italia e Giappone, capace di dimostrare quanto i grandi classici possano ancora parlare al mondo, grazie a linguaggi visivi moderni e universali.

Al Sensei Yoshitaka Amano, è invece dedicata l’installazione “Puccini in tre atti”: le sue opere ispirate a Tosca, Madama Butterfly e Turandot rendono omaggio al grande compositore lucchese. Le tre magnifiche illustrazioni hanno rappresentato l’immagine ufficiale di Lucca Comics & Games 2024 nell’anno del centenario pucciniano. Amano, artista eclettico e visionario, ha lasciato il segno in mondi diversissimi tra loro: dalle serie animate come Speed Racer e Gatchaman, ai romanzi cult come Vampire Hunter D, fino agli amati videogiochi della saga Final Fantasy. Il suo stile inconfondibile fonde l’eleganza dell’arte tradizionale giapponese con le raffinatezze dell’Art Nouveau e le suggestioni del Rinascimento italiano, dando vita a opere che incantano e affascinano.