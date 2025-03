Letture in breve #33

Generale Zod: In ginocchio di fronte al tiranno di Joe Casey, Dan McDaid, John Kalisz (Panini Comics, 2025)

Sono una persona semplice: quando leggo sulla costina di un fumetto il nome di Joe Casey, il mio istinto mi dice di comprarlo e raramente rimango deluso (sì X-Men: Children of the Atom, sto guardando te). Purtroppo, Generale Zod rientra almeno parzialmente in questa categoria. Joe Casey fa un grande lavoro nel caratterizzare il personaggio, qui ritratto in tutta la sua crudeltà e tracotanza, ma anche segnato da grandi dubbi e fragilità che però non ne incrinano una visione tetragona e assolutista dell’universo e del suo posto in esso: in questo senso, il fumetto riporta al centro della scena il personaggio. Il buon lavoro di caratterizzazione vale anche per i tanti comprimari, ben definiti pur nelle loro piccole parti. Il problema sta più che altro nella trama, che si muove in maniera abbastanza erratica tra un inizio interessante, una parte centrale abbastanza interlocutoria, e un finale che resta sospeso, dando una sensazione di incompiutezza, quasi questa serie fosse solo il lancio per qualcosa di ben più grande nel futuro. Dan McDaid segue questo errare con la sua arte: convincente sia nei momenti di azione che in quelli dedicati al protagonista, rappresentato come duro e massiccio, mentre nelle scene con molti particolare il segno perde di potenza e incisività, lasciando emergere un certo grado di approssimazione.

Emilio Cirri