Letture in breve #22

Kaya voll. 1-2 di Wes Craig (Edizioni BD, 2024)

L’umanità è sull’orlo dell’estinzione. Gli unici sopravvissuti sono Jin, bambino a cui è stato promesso di diventare il Guerriero Dorato, e Kaya, sua sorellastra che non crede a questa storia ma che lo protegge per una promessa fatta. L’obiettivo è di arrivare in un remoto rifugio sicuro, ma la strada per raggiungerlo è piena di pericoli. In questa epica fantasy che incontra il romanzo di formazione, Craig crea un mondo vibrante di vita e di pericoli, in cui mette in scena battaglie piene di dinamismo e momenti di grande tenerezza, profonda drammaticità e intensità. L’autore non è solo bravo a caratterizzare i due protagonisti, creando un’eroina che in pochi episodi è già un personaggio complesso e tridimensionale, ma anche tutti i personaggi di supporto, tratteggiati in maniera compiuta in poche semplici battute. Il disegno unisce uno storytelling ineccepibile, chiaro e pieno di cambi di ritmo e di tono a una padronanza del disegno fatta di pochi tratti sicuri, geometrici, minimali capaci di creare ambienti ricchi di dettagli, creature immaginifiche e volti ricchi di emozioni. Una storia semplice che si eleva a saga coinvolgente, in cui ogni episodio arricchisce un mondo (e un racconto) dalle potenzialità sconfinate.

Emilio Cirri