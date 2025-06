Le novità SBE in libreria questa settimana

Comunicato stampa

Arriva in libreria e fumetteria dal 27 giugno 2025 TEX. YUCATAN!, volume con una copertina di Claudio Villa che raccoglie due avventure firmate Claudio Nizzi e Mauro Boselli, con i disegni di Carlo Raffaele Marcello, Il mistero della pergamena e La tragedia del treno 809, due avventure ambientate rispettivamente nella giungla dello Yucatan e tra i ghiacci del Nevada.

Tex e Carson, in squadra con Montales e l’amico studioso dell’occulto El Morisco, scoprono che nel profondo della giungla alcuni malintenzionati obbligano gli indios a rischiare la vita tuffandosi in un antico pozzo sacrificale per ripescare preziosi manufatti d’oro.

Sulle montagne del Nevada, invece, alcuni banditi fanno deragliare un treno per rapinare le paghe destinate all’esercito.

Il libro è arricchito da un saggio firmato da Luca Barbieri.

Tex. Yucatan!

Claudio Nizzi, Mauro Boselli, Carlo Raffaele Marcello

Sergio Bonelli Editore, 2025

496 pagine, brossurato, bianco e nero – 19,00 €

ISBN: 9791256290994

Sempre il 27 giugno, SBE celebra il successo della serie SENZANIMA portando in libreria l’edizione in bianco e nero del primo numero della serie in un nuovo grande formato, con i disegni di Mario Alberti e arricchita da speciali contenuti extra e dalla sceneggiatura originale completa.

SENZANIMA. GUERRA è il primo capitolo della serie adulta di Dragonero, nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti, che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza del personaggio.

Senzanima. Guerra – Artist Edition

Luca Enoch, Mario Alberti

Sergio Bonelli Editore, 2025

128 pagine, cartonato, bianco e nero – 29,00 €

ISBN: 9791256291021