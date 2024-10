Le novità di Leviathan Labs a Lucca Comics & Games 2024

Comunicato stampa

La casa editrice Leviathan Labs sarà presente a Lucca Comics & Games 2024 allo stand NAP113, presso il quale potrete trovare le seguenti novità:

THE BARBARIAN KING volume 7 – UCCISORE DI DIO

176 pagine, colori – 15,00 €

Arriva il terzultimo volume della saga del Re Barbaro, scritto da Massimo Rosi per i disegni di Ciro Sannino e i colori di Lorenzo Palombo.

Il mondo è pronto… Pronto ad aprirsi al vuoto originario. Alla distruzione imparziale. Come tutto fu generato, tutto adesso è pronto a tornare ad esso. Alle grandi fauci stellari spalancate. Al grande dolore. Alla grande paura.

INUIT

Massimo Rosi, Nicola Izzo, Lorenzo Palombo

112 pagine, colori – 15,00 €

Molto tempo fa, con l’apparizione dei primi esseri umani, molte creature e popoli scomparvero. Tra questi antichi gruppi c’erano i giganti, noti in alcune lingue come Kiviuq. Per sfuggire alla minaccia dell’estinzione, si rifugiarono nelle terre inospitali del nord. Tuttavia, furono perseguitati dall’avidità degli uomini, desiderosi di appropriarsi delle loro risorse e di proseguire il genocidio.

Dopo una lotta disperata, una gigantessa riuscì a salvarsi, ma non senza portare con sé una speranza: la donna era incinta “fino al collo”. Da quel momento, la sua esistenza si trasformò in una feroce ricerca di vendetta…

Allo stand potrete inoltre trovare il numero 11 della rivista Giallo (qui maggiori dettagli) e l’esordio della collana Leviathan MANGA con due titoli:

KYRIE #1

188 pagine, bianco e nero – 15,00 €

Kyrie è un viaggio magico, steam-punk e di miyakaziana memoria, sull’importanza della salvaguardia della Natura e delle sue creature, opera prima del mangaka Kyosu.

LA CANZONE DI ARIANNA

188 pagine, bianco e nero – 15,00 €

Un volume unico pubblicato in Francia da Glénat per la collana Gaijin e realizzato da Irene Roga.

Una delicata storia d’amore si intreccia con i temi più avvincenti della fanta-mitologia greca: creature mostruose, lotte per il potere ed epiche battaglie; tutto sotto lo sguardo delle divinità olimpiche che si contengono la fedeltà degli esseri umani.