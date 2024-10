Le novità dello Scarabeo a Lucca Comics & Games 2024

Comunicato stampa

Lo Scarabeo, casa editrice torinese specializzata in tarocchi, fumetti e arte, conferma il suo appuntamento all’edizione 2024 del Lucca Comics & Games (dal 30 ottobre al 3 novembre). L’editore sarà nello stand NAP336 Padiglione Napoleone e lì presenterà le sue novità editoriali.

Prima fra tutte l’elaborato mazzo oracolare Herbarium Oracle Cards, creato dall’artista Elisa Seitzinger: un nuovo ed evocativo erbario in cui ogni carta rappresenta una particolare pianta magica tra fiori, foglie, radici e funghi, raccolta ed esaminata dalle mani incantate protagoniste del mazzo, nell’elegante e unico stile grafico che ha dato vita al noto Symbolic Soul Tarot. Il kit comprende anche il libro multilingue ricco di conoscenze botaniche di StreghedelleMele (Jessica Di Fraia), scrittrice appassionata di uso medicinale ed esoterico delle piante.

A seguire due nuovi mazzi di Tarocchi che richiamano antiche tradizioni fuori dal nostro continente.

Gli Yokai Tarot dell’artista Marga Biazzi ci portano nel cuore dell’antico Giappone. Secondo i racconti di folklore nipponico, il mondo è abitato da entità spiritiche chiamate “yokai” che vivono nascoste nelle foreste, nei mari e negli angoli più nascosti delle case, sotto forma umana, animale o di oggetto. Ciascuna di esse è portatrice di valori e saggezza millenaria e trasmette specifiche sensazioni, come gli archetipi tradizionali dei Tarocchi. Gli Yokai Tarot costituiscono la continuazione della linea di carte dedicate alla tradizione Giapponese presentate dalla casa editrice.

Il Voodoo Tarot ci porta invece alla scoperta della cultura haitiana, con una speciale edizione in set accompagnata da un dettagliato libro. Nato nel Nuovo Mondo come commistione di antiche credenze indigene africane e religioni abramitiche, il Voodoo rappresenta una tradizione ricca e sfaccettata che utilizza elementi naturali e soprannaturali per influenzare l’esperienza umana. L’artista e scrittore Fabio Listrani approfondisce le pratiche Voodoo con 78 carte illustrate, frutto di un’attenta indagine su immagini e aneddoti storici della cultura di Haiti, accompagnate da un libro che costituisce il risultato di anni di studio sull’argomento. Dello stesso autore sono il Santa Muerte Tarot, ispirato all’omonima celebrazione messicana, e il Goetia Tarot, dallo stile oscuro e demoniaco.

Passando poi al mondo del fumetto, una novità riguarda il secondo volume delle avventure del ranger più famoso di sempre con Tex – Uno contro venti, risultato della penna di Gianluigi Bonelli e della matita di Galep, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Le avventure di Tex Willer continuano e regalano agli appassionati del fumetto western una nuova emozionante lettura, che può essere legata al volume Tex – La Mano Rossa o, per genere e tipologia di prodotto, al recente Gente di Frontiera.

Infine, terza tappa della collana I Classici Horror (in cui le più grandi opere della letteratura gotica trovano nuova vita in storie liberamente ispirate alle originali sotto forma di racconto a fumetti), nasce la graphic novel Jekyll & Hyde – Il Bianco e il Nero. Ispirata al capolavoro ottocentesco di Robert Louise Stevenson, la storia dello scrittore Marco Cannavò e dell’artista Corrado Roi approfondisce il tema della dualità con prospettive inedite. Per gli appassionati del genere si segnalano anche Dracula – L’Ordine del Drago e Frankenstein – Nel Nome del Padre.

Gli autori di quest’anno presenti al firmacopie saranno Corrado Roi (da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre), Marco Cannavò (tutti i giorni), Paolo Barbieri (tutti i giorni) e Marga Biazzi (giovedì 31 ottobre, venerdì 1 e sabato 2 novembre).

LO SCARABEO

Lo Scarabeo, edizioni d’Arte, nasce nel 1987 unendo la competenza collezionistica, l’amore per l’illustrazione e il gusto per l’immagine dei fondatori Mario Pignatiello e Pietro Alligo. In trentacinque anni di attività, la casa editrice è diventata leader mondiale nel campo dei Tarocchi, proponendo mazzi straordinari e innovativi, firmati da alcuni tra i più grandi artisti di questo secolo (Corrado Roi, Paolo Eleuteri Serpieri, Milo Manara, Guido Crepax, Ferenc Pinter, Sergio Toppi e molti altri) e integrando la propria eccellenza grafica con una sempre attenta ricerca storica e simbolica.

Ai grandi maestri della grafica si sono aggiunti di volta in volta straordinari talenti delle nuove generazioni, come Alexandra Bach e Davide De Angelis, creatore delle copertine dei dischi di David Bowie, che hanno affiancato autori e artisti di fama internazionale come Alejandro Jodorowsky, Barbara Moore o Sasha Graham, irrinunciabili punti di riferimento all’interno di questo magico mondo a metà tra intuizione e psicologia.

Tra i mazzi più iconici mai stampati vi sono, per esempio, i Golden Art Nouveau Tarot, i preferiti dalla celebrata attrice Anya Taylor protagonista della serie tv Regina di Scacchi; i libri Fantasy Cats; Stradragons poi Oracles, illustrati dal grande Paolo Barbieri. Infine, Lo Scarabeo segnala con particolare orgoglio che l’artista visuale torinese Elisa Seitzinger ha realizzato il Symbolic Soul Tarot, prestigioso mazzo con finiture in oro.

Nel mondo delle Carte da Gioco, Lo Scarabeo si presenta con mazzi da collezione di qualità museale, integrando le illustrazioni di fantasia con le riproduzioni filologiche di carte antiche, insolite e rare. Il marchio Lo Scarabeo è riconosciuto in tutto il mondo nel settore dei Tarocchi, della divinazione e della New Age e negli Stati Uniti è noto grazie alla partnership con Llewellyn, il più grande editore New Age del mondo.

La particolare cura dell’immagine è protagonista anche della saggistica curata dall’editore, soprattutto nel settore del fumetto, dei libri di favole e nelle edizioni monografiche sui grandi illustratori e fumettisti italiani. È proprio l’amore per l’illustrazione, il disegno e la “letteratura disegnata” che ha contrassegnato l’evoluzione de Lo Scarabeo: un avvincente percorso che muove dalle allegorie dei Tarocchi in tantissime edizioni di assoluto prestigio per arrivare ai più celebrati protagonisti del fumetto popolare e d’autore e ai suggestivi volumi illustrati.