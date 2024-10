Le novità autunnali di Sinnos editrice

Comunicato stampa

Presentiamo di seguito le novità autunnali della casa editrice Sinnos che sarà presente con un proprio stand a Lucca Comics & Games 2024 e porterà ospiti alcuni dei suoi autori.

Tino e Tano alla riscossa! L’ispettore Joe 2 e 1/2

Majda Koren, Damijan Stepančič

Dopo il grande successo del primo libro della serie, L’ispettore Joe, finalista Premio Andersen 2024 nella categoria fumetti, tornano Tino e Tano e l’ispettore Joe!

L’ispettore Joe ha un fiuto eccezionale mentre Tino e Tano invece sono due ladri incalliti e affamati che non perdono occasione per attuare i loro sporchi piani e non si arrendono di fronte alle avversità. Perché ogni loro progetto è destinato a fallire, grazie all’inimitabile Ispettore Joe, che immancabilmente li cattura. I lettori e le lettrici italiani li hanno conosciuti e amati grazie al primo libro della serie a fumetti slovena, arrivato in finale al Premio Andersen 2024: ora tornano in libreria, e i due maialini sono più agguerriti (e irriverenti) che mai.

Umorismo, azione e tanto divertimento anche grazie ai freschi disegni di Damijan Stepančič, ricchi di particolari colorati. Mini storie a fumetti tutte da ridere, perfette per prime letture in autonomia, in cui troviamo: due criminali – un ispettore di polizia – uno strudel (solo disegnato) – inseguimenti e fughe… Ma anche un viaggio in crociera, nel deserto e perfino una trasferta nello spazio!

Traduzione di Martina Clerici

56 pagine, brossurato, colori – 13,00 €

Consigliato dai 6 anni – In libreria dal 18 ottobre 2024

Il postino spaziale – Una fame terrificante

Guillaume Perreault

Dopo il grande successo de Il postino spaziale, Premio ORBIL 2024 e Premio COMICON 2024, torna il postino Bob nella sua terza imperdibile avventura.

Come ormai tutti sanno, Bob è un postino spaziale e nel suo lavoro è il migliore: ultimamente però ogni giornata si trasforma in un’avventura movimentata e questo non lo aiuta a mangiare come si deve. Perfino fare colazione è diventato complicato! Tra strani e inquietanti personaggi, indovinelli assurdi, pianeti pericolosissimi, pacchi di ogni risma, questa storia ha per protagonista assoluta… una fame terrificante. Ma anche l’importanza della gentilezza e della cura dei rapporti umani (e non), naturalmente.

La collana prima graphic in cui Sinnos accoglie libri che mescolano fumetto, narrativa e illustrazione, si arricchisce di un nuovo volume con mille particolari, immagini spettacolari e grande leggerezza. Perreault riesce infatti a divertirsi e a divertire i suoi lettori con un fumetto in cui fantascienza e situazioni di vita quotidiana si fondono.

Traduzione di Federico Appel

144 pagine, brossurato, colori – 16,00 €

Dai 7 anni – In libreria dal 25 ottobre 2024