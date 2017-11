Laurie Metcalf nel cast di Supergirl

TvLine riporta che l’attrice Laurie Metcalf (The Big Bang Theory) è entrata nel cast della terza stagione di Supergirl nel ruolo della madre di Winn Schott (Jeremy Jordan).

Il personaggio comparirà per la prima volta nell’episodio 15 della nuova stagione, in onda attualmente negli USA, che sarà trasmesso nel 2018. Nella prima stagione, lo ricordiamo, era stato introdotto il padre di Winn, ovvero il noto supercriminale Giocattolaio, nemico di Superman.

La notizia del casting della Metcalf, aggiunge il sito, era stata causalmente menzionata in un recente articolo di Vanity Fair, in cui l’attrice aveva dichiarato interesse per il ruolo per fare sì che la giovane figlia potesse incontrare Melissa Benoist, protagonista dello show.