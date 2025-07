La presentazione e il primo ospite del San Diego Comic-Con di Málaga

Dal 25 al 28 settembre 2025 FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) di Málaga ospiterà la prima edizione internazionale del San Diego Comic-Con®, ufficialmente presentata a marzo 2025 alla presenza di numerose star del cinema e della televisione spagnole.

Pochi giorni fa è stato reso noto il primo ospite della kermesse: Jim Lee. Una vera leggenda dei fumetti, un maestro del tratto dinamico e la mente creativa che dà forma all’universo DC. Jim Lee, attuale presidente, editore e direttore creativo della DC, sarà presente alla prima edizione del San Diego Comic-Con Málaga. Lee ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui un premio Harvey e un Inkpot. Inoltre, nel 2024 è entrato nella Will Eisner Comic Hall of Fame. Nel 1992 ha fondato la sua casa di produzione, WildStorm Productions, e ha co-fondato Image Comics, una potente casa editrice di fumetti che è rapidamente diventata la terza più grande del Nord America. Ha svolto un ruolo chiave nel rilancio dell’universo DC con The New 52, un audace rinnovamento che ha reinventato le sue storie per una nuova generazione di fan.

Nelle prossime settimane verranno svelati nuovi ospiti e nuovi contenuti, così come nuove informazioni sull’evento. Verrà inoltre rivelata l’ubicazione delle Fanzones, in modo che i fan possano scambiare i loro biglietti in modo scaglionato, evitando code inutili e, così, il giorno in cui si recheranno al San Diego Comic-Con Málaga dovranno solo preoccuparsi di godersi un evento indimenticabile. Per coloro che non hanno potuto effettuare in precedenza lo scambio del biglietto con l’accreditamento, saranno allestite delle zone all’ingresso del FYCMA per poterlo fare il giorno stesso dell’evento.

Come acquistare i biglietti del Comic-Con?

Dopo aver esaurito il primo contingente di biglietti, il San Diego Comic-Con Málaga offre una seconda opportunità mercoledì 25 giugno a coloro che non sono riusciti ad acquistare il biglietto. I biglietti saranno messi in vendita tramite VivaTicket, biglietteria ufficiale dell’evento, e manterranno lo stesso processo di acquisto e lo stesso prezzo dei precedenti, 50 € + spese di gestione, per celebrare l’entusiasmo con cui sia la città che i fan hanno accolto questa opportunità di fare la storia insieme. Il prezzo normale per le prossime edizioni sarà di 80 € al giorno. Per garantire un accesso equo ed evitare la rivendita, tutti i biglietti sono personali e non trasferibili.

Per garantire un accesso equo ed evitare il bagarinaggio o la speculazione, tutti i biglietti saranno personali e non trasferibili. Seguite i seguenti passaggi per assicurarseli:

Registrarsi in anticipo su www.sandiegocomicconmalaga.com per ottenere il vostro ID di registrazione unico.

Andare su www.vivaticket.com e acquistate il vostro biglietto utilizzando il vostro ID e i vostri dati personali.

State acquistando biglietti per amici o familiari? Avrete bisogno anche del loro ID di registrazione e dei loro dettagli.

I biglietti saranno validi per un solo giorno – non ci saranno abbonamenti per più giorni, per consentire a più fan di partecipare e vivere questo evento storico. I fan di età inferiore ai 13 anni entrano gratuitamente se accompagnati da un adulto munito di biglietto. È sufficiente includere i dati del bambino durante il processo di acquisto su VivaTicket.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.sandiegocomicconmalaga.com