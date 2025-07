San Diego Comic-Con: Tempi e costi tra cause assenza Marvel Studios e DC Studios

Un lungo articolo di TheWrap fa luce sull’assenza delle principali major al San Diego Comic-Con di quest’anno, tra cui Marvel Studios e DC Studios, che hanno entrambe due pellicole in uscita nei prossimi giorni, Superman e Fantastici Quattro- Gli Inizi.

I DC Studios saranno comunque presenti per la promozione del loro unico progetto, la seconda stagione di Peacemaker con la presenza di James Gunn e dell’attore John Cena. Diversi addetti ai lavori che hanno parlato con il sito hanno affermato che l’assenza è dovuta semplicemente a una questione di tempi e costi, riconoscendo le difficoltà che l’evento comporta.

La pianificazione di uno slot al Comic-Con è un lavoro delicato e quest’anno le tempistiche non coincidono. Gli Studios, ad esempio, prendono impegni per la Hall H almeno sei mesi prima, secondo quanto affermato da un responsabile del marketing. Le cose si sono complicate quando i film escono in contemporanea o a ridosso del Comic-Con, cosa che spiega l’assenza del film sull’uomo d’acciaio e di quello sul fantastico quartetto, con il primo già nelle sale e il secondo in uscita nel weekend di San Diego.

Inoltre, una presentazione “semplice” nella Hall H con un regista e due attori che mostrano filmati, costa centinaia di migliaia di dollari, considerando inoltre i vari compensi per i viaggi, gli alloggi e le spese di produzione.

Il sito sottolinea che i Marvel Studios aspetteranno il prossimo anno e quindi il prossimo San Diego Comic-Con per mostrare i primi trailer e filmati di Avengers:Doomsday, piuttosto che affrettarsi a diffondere qualcosa quest’anno, quando il film dei Russo è appena entrato in produzione.

Inoltre, pare che i DC Studios stiano pensando a un Comic-Con in autunno per presentare Supergirl.