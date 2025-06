Su Dragonero inizia la sfida agli Abominii

Il male nell’ombra è il seguito di La roccaforte dei Cenobiti e contiene una storia cruciale per la continuity di Mondo Oscuro. Ian e soci, dopo un albo importante come Nati dalle tenebre con la rinascita di Aura, rispondono alla convocazione di Alben che ha preparato un piano folle.

Scritta da Stefano Vietti, la storia esprime tutto il potenziale della trama orizzontale ordita in anni di racconti: si riallaccia a fatti antecedenti l’arrivo delle regine nere, coinvolge personaggi come Oda, catturato da Ian in Bambini perduti (numero 47 della regolare), e affonda le radici nei racconti antichi dell’Erondar che sia Vietti, sia Enoch e Barbieri, seminano con maestria nelle avventure di Dragonero.

L’intreccio è pervaso da una tensione crescente giocata sull’attesa e sul non detto, sostenuto da un ritmo incalzante costruito su cambi di scena e di ambientazione e vede in azione un cast con tutto il gruppo principale di Ian, oltre a personaggi protagonisti di vari albi chiave, come il mago militare Adso, l’esperta di rune Leah o la capo orchessa Keyra.

Gianluca Pagliarani si occupa dei disegni delle prime 21 tavole, un flashback su un’evasione con combattimenti dinamici e dettagliati.

Francesco Rizzato, che realizza le tavole seguenti, adotta uno stile grezzo, graffiato, basato sul tratteggio e sullo spugnato, come racconta lui stesso nelle Cronache dall’Abisso, sottolineando il non secondario scopo di celebrare il suo maestro, venuto a mancare, Giorgio Trevisan. Il risultato è un albo che fa vivere al lettore non solo un’ambientazione materica, tangibile, ma anche gli odori, il sudore, la sporcizia di un Erondar pronto alla svolta.

Il disegnatore regala scorci stupendi come il primo campo lungo di tavola 26 o la totale su una catena montuosa a tavola 30, splendida per prospettiva e seguita da due verticali letteralmente spettrali, caratterizza il tono drammatico e sferzante della storia con dettagli all’apparenza insignificanti (come uno sbuffo di vapore a tavola 28 simile a una lama pronta a lacerare anime) interpreta al meglio tutte le ambientazioni, dal monastero, all’isola degli orchi, a scenari onirici dalle tinte horror, con dettagli peculiari e condizioni atmosferiche che variano dalla pioggia alla neve.

Meritano di essere citate anche la verticale a tutta pagina di tavola 68 con branco di lupi a caccia e una splendida inquadratura dall’alto a tavola 85.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #32 (#145) – Il male nell’ombra

Stefano Vietti, Gianluca Pagliarani, Francesco Rizzato

Sergio Bonelli Editore, giugno 2025

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000450145