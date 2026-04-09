Comunicato stampa
Silvia, adolescente cronica intrappolata in un corpo adulto, un giorno come gli altri si reca al lavoro. O meglio, quello sarebbe stato il suo piano, ma un imprevisto pennuto che si schianta contro la sua testa le fa cambiare rotta e comincia per lei un viaggio alla scoperta di sé, dove affronta il più temibile dei temi: quello della crescita.
Baya Comics presenta Credevo di avere pochi anni e invece ne ho ottantordici, libro a fumetti di Silvia Albano, illustratrice e graphic designer molto seguita sui social da quando, nel 2018, ha aperto una pagina di strisce umoristiche.
Credevo di avere pochi anni e invece ne ho ottantordici
Silvia Albano “Lapillola”
Baya Comics, 2026
192 pagine, brossurato, colori – 21,90 €
ISBN: 9791281881044