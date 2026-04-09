Baya Comics presenta “Credevo di avere pochi anni e invece ne ho ottantordici”

9 Aprile 2026
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Baya Comics pubblica un libro a fumetti realizzato dall'illustratrice Silvia Albano.
Credevo di avere pochi anni thumb

Comunicato stampa

Credevo di avere pochi anni coverSilvia, adolescente cronica intrappolata in un corpo adulto, un giorno come gli altri si reca al lavoro. O meglio, quello sarebbe stato il suo piano, ma un imprevisto pennuto che si schianta contro la sua testa le fa cambiare rotta e comincia per lei un viaggio alla scoperta di sé, dove affronta il più temibile dei temi: quello della crescita.

Baya Comics presenta Credevo di avere pochi anni e invece ne ho ottantordici, libro a fumetti di Silvia Albano, illustratrice e graphic designer molto seguita sui social da quando, nel 2018, ha aperto una pagina di strisce umoristiche.

Credevo di avere pochi anni e invece ne ho ottantordici
Silvia Albano “Lapillola”
Baya Comics, 2026
192 pagine, brossurato, colori – 21,90 €
ISBN: 9791281881044

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