Comunicato stampa

Silvia, adolescente cronica intrappolata in un corpo adulto, un giorno come gli altri si reca al lavoro. O meglio, quello sarebbe stato il suo piano, ma un imprevisto pennuto che si schianta contro la sua testa le fa cambiare rotta e comincia per lei un viaggio alla scoperta di sé, dove affronta il più temibile dei temi: quello della crescita.

Baya Comics presenta Credevo di avere pochi anni e invece ne ho ottantordici, libro a fumetti di Silvia Albano, illustratrice e graphic designer molto seguita sui social da quando, nel 2018, ha aperto una pagina di strisce umoristiche.

Credevo di avere pochi anni e invece ne ho ottantordici

Silvia Albano “Lapillola”

Baya Comics, 2026

192 pagine, brossurato, colori – 21,90 €

ISBN: 9791281881044