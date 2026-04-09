Letture in breve #55

Continua la pregevole e interessante opera editoriale di Sinnos di pubblicare in Italia fumetti e libri illustrati dedicati a giovani lettori e provenienti dalle nazioni scandinave. Chi ha sederato il formaggio del re? è una chiara e divertente parodia dei più classici whoddunit scritti da Agatha Christie, ma declinata secondo un nonsense surreale e comico tipico della fantasia fanciullesca. Erlend Loe, ispirato dai giochi del proprio figlio, immagina un giallo ambientato su un treno in corsa che uno strano e pomposo emulo di Hercule Poirot viene chiamato a risolvere. La soluzione dell’intrigo è assurda e strampalata, al pari del crimine: una forma di cacio destinata a un sovrano deturpata dalla forma di due natiche. Kim Hjorthoy con un tratto volutamente grezzo e infantile realizza un character design dei personaggi di grande efficacia e regala alla narrazione un ritmo serrato, specie nelle tavole a sei vignette che connotano i vari interrogatori ai sospettati. Una bonaria e riuscita presa in giro dei topoi del giallo, dedicata ai più piccoli (ma non solo).

David Padovani