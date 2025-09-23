Kleiner Flug presenta “Il vagabondo delle stelle”

Comunicato stampa

La casa editrice fiorentina Kleiner Flug porta in Italia Il vagabondo delle stelle, nuova graphic novel di Riff Reb’s tratta dall’omonimo romanzo di Jack London.

L’opera sarà presentata in anteprima a Lucca Comics & Games 2025 e il volume sarà poi disponibile in tutte le librerie e fumetterie dal mese di novembre.

Dopo aver affascinato i lettori con Il lupo dei mari, Uomini in mare e A bordo della Stella del mattino, l’autore francese affronta uno dei testi più visionari e drammatici dello scrittore americano.

Il protagonista, il professor Darrel Standing , è detenuto a San Quintino e sottoposto a torture spietate. Per sopravvivere, scopre la via dell’autoipnosi: un viaggio mentale che lo porta a rivivere molte vite passate – soldato romano, vichingo, colono del West, naufrago – trasformando l’orrore della prigionia in un’avventura che attraversa i secoli. L’opera diventa così una denuncia contro la pena di morte e le condizioni carcerarie, ma anche un inno alla resilienza dell’immaginazione.

Riff Reb’s costruisce tavole di efficace forza narrativa: ogni reincarnazione ha una palette cromatica specifica, capace di evocare epoche e atmosfere diverse.

Il vagabondo delle stelle

Riff Reb’s

Kleiner Flug, 2025

200 pagine, brossurato, colori – 32,00 €