Kleiner Flug a Lucca Comics & Games 2025

Comunicato stampa

IL VAGABONDO DELLE STELLE

Tratto dal romanzo di Jack London

Riff Reb’s

Kleiner Flug porta in Italia Il vagabondo delle stelle, la nuova graphic novel di Riff Reb’s tratta dall’omonimo romanzo di Jack London.

Dopo aver affascinato i lettori con Il lupo dei mari, Uomini in mare e A bordo della Stella del mattino, l’autore francese affronta uno dei testi più visionari e drammatici dello scrittore americano.

Il protagonista, il professor Darrel Standing, è detenuto a San Quintino e sottoposto a torture spietate. Per sopravvivere, scopre la via dell’autoipnosi: un viaggio mentale che lo porta a rivivere molte vite passate – soldato romano, vichingo, colono del West, naufrago – trasformando l’orrore della prigionia in un’avventura che attraversa i secoli.

L’opera diventa così una denuncia contro la pena di morte e le condizioni carcerarie, ma anche un inno alla resilienza dell’immaginazione.

Con un segno potente e una regia visionaria, Riff Reb’s costruisce tavole di grande forza narrativa: ogni reincarnazione ha una palette cromatica specifica, capace di evocare epoche e atmosfere diverse, dando vita a un’esperienza grafica ipnotica e profonda.

QUANDO SCESE IL BUIO ALLA CONSUMA

FèX – Benucci

25 agosto 1944, tra i boschi della Consuma un manipolo di soldati tedeschi commette un ultimo e spietato crimine.

La sera del 25 agosto 1944, in concomitanza con la liberazione di Parigi, nella zona della Consuma in Toscana viene messa in atto una strage di civili. Le truppe tedesche in ritirata, incalzate dalle forze alleate, uccidono diciannove civili rifiugatisi nelle ville e nei poderi della zona. In un primo momento i soldati tedeschi fanno irruzione per ottenere viveri e solo in seguito commettono i massacri; come accaduto a Lagacciolo, dove i civili, fatti entrare in bagno, sono stati uccisi con raffiche di mitra.

Edoardo “Fèx” Fè e Francesca “Abyme” Benucci debuttano in Kleiner Flug con un fumetto carico di memoria e consapevolezza, condividendo l’obiettivo di non far cadere nell’oblio un passato che ci tocca da vicino.

Entrambi gli autori saranno presenti al nostro stand:

mercoledì 29/10 ore 15:00 – 17:00

giovedì 30/10 ore 15:00 – 17:00

sabato 01/11 ore 10:00 – 12:00

domenica 02/11 ore 10:00 – 12:00

MARCO POLO

Gioventù di un viaggiatore

Cei – D’Uva – Giotti – Rossi – Mazzantini

Elia Mazzantini sarà presente al nostro stand:

mercoledì 29/10 ore 10:00 – 12:00

giovedì 30/10 ore 10:00 – 12:00

venerdì 31/10 ore 10:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00

DANTE ALIGHIERI

E Vidi Quattro Stelle

D’Uva – Rossi – Cei – Rastrelli – Astrid – Regni – Ferrari

Astrid Lucchesi sarà presente al nostro stand:

sabato 01/11 ore 15:00 – 16:00

domenica 02/11 ore 15:00 – 16:00

Firmacopie

Kleiner Flug (Piccolo Volo), è una casa editrice che propone, con le sue collane, di far conoscere città, vita e opere di personaggi illustri attraverso il linguaggio del fumetto.