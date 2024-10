Kleiner Flug a Lucca Comics & Games 2024

Comunicato stampa

La casa editrice toscana Kleiner Flug è presente a Lucca Comics & Games 2024 con un proprio stand (NAP512) dove presenta in anteprima le sue novità accompagnate da alcuni dei suoi autori.

Marco Polo libro 1 – Gioventù di un viaggiatore

di Marco Cei, Alessio D’Uva, Diletta Giotti, Filippo Rossi, Elia Mazzantini

Da più di duemila anni esiste un filo che unisce la Cina con l’Europa: è la Via della Seta, il motivo principale per cui questi due popoli sentirono il bisogno di entrare in contatto.

In occasione del 700° anniversario della morte Kleiner Flug ha deciso di raccontare la storia di un grande protagonista di questo scambio tra mondi diversi, un uomo disposto a mettere in discussione la vita che conosceva per il desiderio di scoprire culture diverse: Marco Polo (1254 – 1324). Il racconto a fumetti della sua storia, dall’infanzia passata nella città di Venezia, proseguendo con l’incredibile viaggio che ha raccontato ne Il libro delle meraviglie, più comunemente noto come Il Milione, fino al ritorno a casa.

È possibile trovare l’autore Elia Mazzantini allo stand (NAP512):

– giovedì 31/10 ore 16:00 – 18:00

– venerdì 01/11 ore 16:00 – 18:00

– sabato 02/11 ore 11:00 – 13:00

Jesse Owens – Di miglia in miglia

di Gradimir Smudja

Il 12 settembre 1913 a Oakville nasce James Cleveland Owens, noto come Jesse Owens, velocista e lunghista statunitense, vincitore di quattro medaglie d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino 1936.

Gradimir Smudja, autore de Il Filo Invisibile, Il Cabaret delle Muse, Vincent e Van Ghog e Mausart, con il suo solito tratto sensibile e acuto ne riassume la biografia, partendo dal Jesse bambino e le sue corse per salvarsi dalla malattia, dal Ku Klus Klan e da tutto ciò che lo minacciava, fino alle corse delle sue vittorie e al rientro in patria.

Cada Contu – Il fumetto in Sardegna

Cada Contu è il festival del fumetto in Sardegna, prodotto dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna e affidato alla direzione artistica di Manuelle Mureddu, in collaborazione con l’associazione Betistòria.

Questo catalogo raccoglie l’esposizione presso le sale temporanee del Museo del Costume di Nùoro, di oltre 150 tavole a fumetti, per mostrare e raccontare lo stato attuale della produzione fumettistica sarda.