Il vagabondo delle stelle thumb

Il vagabondo delle stelle di Jack London secondo Riff Reb’s

4 Maggio 2026
di
Riff Reb’s torna a confrontarsi con Jack London adattando il suo romanzo più straniante, tra carcere e metafisica.
Leggi in 2 minuti
Vai all'articolo
Il vagabondo delle stelle cover

Dominique Dupres, in arte Riff Reb’s, nella sua produzione fumettistica ci ha abituati al confronto con alcuni dei grandi autori della letteratura d’avventura e del soprannaturale. Con Il Lupo dei Mari Uomini in Mare ad esempio ci ha offerto la sua interpretazione di London, Conrad, Stevenson, Poe, Hodgson e altri.

Con Il Vagabondo delle Stelle persegue il suo percorso, questa volta confrontandosi con uno dei testi più bizzarri di Jack Londonun romanzo che è anche una collezione di storie e che mescola elementi crudi e realistici con spunti visionari.
La storia racconta di Darrel Standing, detenuto di San Quintino che finisce nell’isolamento del braccio della morte. Le condizioni in cui è rinchiuso e i maltrattamenti perpetrati dalle guardie, che vogliono estorcergli un segreto di cui lo ha accusato un compagno di cella, lo spingono a cercare l’unica forma di fuga che ha a disposizione, quella nella sua mente. Appresi i rudimenti dell’autoipnosi, Standing si ritrova a viaggiare nel tempo, trovandosi a sperimentare frammenti di vita di persone in diverse epoche storiche, dall’antica Roma alla Francia del Re Sole, alcune delle quali sullo sfondo di vicende o personaggi storici – il massacro di coloni da parte di una comunità mormona nel west o l’ombra di Gesù.

Pagine da il vagabondo delle stelle pagina 6

Il racconto è brutale, sincero e piuttosto nero nelle sue declinazioni umane. La storia principale è un’atto d’accusa al sistema carcerario, ma anche i diversi racconti/frammenti che costituiscono le escursioni in altri momenti temporali mettono in scena drammi, vendette, gelosie e storie dure che mostrano i lati più oscuri dell’essere umano – seppure qui e lì non manchino barlumi di speranza. Anche l’approccio più metafisico viene vissuto in una chiave che cerca un certo realismo: non un evento magico, ma un’esplorazione attraverso una regressione ipnotica.

Il risultato è una costruzione che mescola romanzo e antologia, un racconto fatto di scatole cinesi che si affastellano tra loro e con lo sviluppo di una bizzarra relazione con il suo protagonista: è vero,  seguiamo e proviamo apprensione alle vicende carcerarie di Standing come lettori, ma in parte ci sovrapponiamo a lui quando siamo catapultati nei diversi frammenti sparsi nel tempo di cui è contemporaneamente protagonista e spettatore. E come lui proviamo trasporto e frustrazione quando queste storie vengono interrotte.

Pagine da il vagabondo delle stelle pagina 1

Per trasporre tutti questi effetti in chiave fumettistica, Reb’s sceglie una bicromia con una palette che cambia a seconda del contesto e del momento storico: un giallo seppia domina la vita carceraria (ma è grigio nell’epilogo), mentre turchesi, lilla, aranci o altre varianti del giallo definiscono lo spazio dei diversi racconti. 

Il tratto grottesco ma realistico dell’autore è ricco ed efficace, soprattutto nel pennellare un’ampia gamma emotiva sui volti dei suoi personaggi, coadiuvato da una griglia malleabile e una regia fortemente immersiva. A questo si uniscono le continue digressioni più spirituali e metafisiche con cui Reb’s costruisce l’idea dei viaggi mentali compiuti dal suo protagonista, che continua a perfezionare in sequenze ricche di metafore visive e composizioni simboliche, come la nascita di un corpo astrale dall’aspetto di neonato o l’immagine di una fotografia che ripete se stessa in un loop infinito a mostrare una prigione dentro una prigione.
Se è vero che a differenza dei lavori precedenti di Reb’s questa volta il mare e imprese di marinai non sono protagonisti, non manca la digressione marittima: trova spazio infatti un piccolo racconto dove può comunque portarci tra i flutti, nella storia di un bizzarro naufragio in una delle vite vissute da Standing.

Il Vagabondo delle Stelle è una rilettura in chiave fumettistica del classico di London immersiva e potente, che attraverso l’immagine amplifica straniamento e partecipazione del lettore, i cui effetti permangono alla fine della lettura.

Abbiamo parlato di:
Il Vagabondo delle Stelle
Riff Reb’s
Traduzione di Elise Brunot
Kleiner Flug, 2025
200 pagine, brossurato, colori – 32,00 €
ISBN: 9788894950960

Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta Aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli