Disponibile “Face to Face” di Ale Pop e Nicola Stradiotto

Face to Face (AgitKom Autoproduzioni, 2026) è una raccolta di illustrazioni weird e surrealiste che mette a confronto due generazioni. È un faccia a faccia tra i personaggi del mitico Ale Pop e i “volti non volti” di Nicola Stradiotto.

Persone e identità di tutti i giorni, segnate dalla noia e dalle cicatrici che questa società disumana imprime con ferocia nel tessuto sociale, si inseriscono nelle 80 pagine a colori in formato A5 della pubblicazione.

Le illustrazioni di Ale Pop sono per la maggior parte inedite.

Chi è interessato all’acquisto di Face to Face, che costa 10 euro più le spese di spedizione, può scrivere a: nicolastradiotto@gmail.com