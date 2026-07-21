Disponibile “Face to Face” di Ale Pop e Nicola Stradiotto

21 Luglio 2026
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"Face to Face", autoproduzione che raccoglie le illustrazioni weird e surrealiste di Ale Pop e Nicola Stradiotto, è disponibile.
Face to face int

Face to face copFace to Face (AgitKom Autoproduzioni, 2026) è una raccolta di illustrazioni weird e surrealiste che mette a confronto due generazioni. È un faccia a faccia tra i personaggi del mitico Ale Pop e i “volti non volti” di Nicola Stradiotto

Persone e identità di tutti i giorni, segnate dalla noia e dalle cicatrici che questa società disumana imprime con ferocia nel tessuto sociale, si inseriscono nelle 80 pagine a colori in formato A5 della pubblicazione.
Le illustrazioni di Ale Pop sono per la maggior parte inedite. 

Chi è interessato all’acquisto di Face to Face, che costa 10 euro più le spese di spedizione, può scrivere a: nicolastradiotto@gmail.com

Federico Beghin

Federico Beghin

Οὖτις ἐμοί γ' ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ' ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.

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