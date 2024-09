Joker: Folie à Deux uscirà anche in Cina

Joker: Folie à Deux, l’atteso sequel diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, ha ottenuto una data di uscita nella Repubblica Popolare, fissata per il prossimo 16 ottobre. Al momento, non sono noti altri dettagli, così come se la pellicola arriverà nelle sale cinesi con limitazioni oppure no.

Per l’occasione, è stato diffuso un poster ufficiale, che potete vedere di seguito.

Il film, che vede nel cast anche Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz sarà nelle sale italiane il 2 ottobre 2024.