Joker: debutto disastroso per il sequel al Box Office USA

Uscito in oltre 4000 sale americane, Joker: Folie a Deux, il sequel del film del 2019 con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ha esordito ben al di sotto anche delle ultime stime incassando appena 40 milioni di dollari, rispetto ai 50/55 milioni previsti solo pochi giorni fa.

Il film di Todd Phillips, costato 190 milioni di dollari, ha praticamente eguagliato la stessa apertura di Morbius, la pellicola Sony sul personaggio Marvel, che aveva esordìto con 39 milioni di dollari. Secondo gli analisti, è molto probabile che il sequel possa crollare nel corso del prossimo weekend con un incasso di 10 milioni di dollari.

Il film va un pochino meglio all’estero, dove ha finora totalizzato 81.1 milioni in 76 paesi (il primo capitolo ne incassò 139) portando così il totale a 121.1 milioni di dollari. Joker: Folie a Deux al momento non è ancora uscto in Cina e Giappone, due dei principali mercati asiatici, anche se esperti ritengono che il lungometraggio in questi due paesi non dovrebbe fare grandi numeri.

In molti sostengono che la pellicola, se non fosse stata presentata al Festival di Venezia, dove l’accoglienza non è stata quella calorosa di cinque anni fa, avrebbe probabilmente avuto un debutto più sostanzioso al botteghino.