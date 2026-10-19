La fine dell’era David Zaslav, la campagna marketing di Avengers: Doomsday

La Warner e la fine dell’era Zaslav

Con la fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount ormai fatta e la nascita di Skydance, si conclude dopo quattro anni l’era di David Zaslav nel ruolo di CEO presso la storica major, in quello che si può definire uno dei periodi più difficili e al tempo stesso competitivi per lo studio.

L’approccio di Zaslav si è sempre mantenuto fedele alla sua reputazione, ovvero quella di un dirigente improntato a una profonda ristrutturazione senza guardare in faccia a nessuno, in primis i creativi.

Un elemento questo che ha portato nel corso degli anni ad alcune decisioni contestate da molti ma compiute nell’ottica di mantenere i costi, come l’accantonare progetti in già completati o ancora in lavorazione quali il sequel di Scooby! e il film su Batgirl, quest’ultimo tra l’altro l’esempio più lampante di quella che era all’epoca la crisi dei prodotti basati sulle IP Dc Comics, senza dimenticare l’esempio più recente con Coyote Vs. Acme, il quale ha avuto però un destino differente.

Soprattutto per quanto riguarda i progetti cinematografici e televisivi basati sui fumetti DC Comics, Zaslav ha mantenuto in parte le premesse iniziali rivoluzionando interamente il settore e puntando su un totale ricambio di quella che fino al 2022 era nota come DC Films con l’allontanamento di Walter Hamada, il quale aveva gestito l’intero comparto cercando di puntellare i danni senza una strategia creativa generale, chiamando al suo posto James Gunn e Peter Safran con il lancio dei DC Studios.

Quella scelta ha vissuto un forte slancio iniziale soprattutto grazie al successo di critica e pubblico di Superman, uno slancio che al momento si trova incastrato in una fase intermedia tra il dovere mantenere a tutti i costi le aspettative dei fan, decisamente più accaniti rispetto a quelli Marvel, e il dovere per forza di cose cercare di fare qualcosa di nuovo non solo rispetto alla concorrenza, ma anche a causa dell’inaspettato insuccesso di Supergirl.

Detto questo, se per l’intero comparto legato ai progetti del DC Universe è ancora troppo presto per definire un giudizio (anche se su queste pagine di analisi ne abbiamo fatte negli ultimi mesi), è da sottolineare come, sempre in questo campo, Zaslav abbia rilanciato appieno la piattaforma HBO Max, nonostante qualche scossone legato alla scelta dei nomi. Si è confermata ottima la decisione di massimizzare il raggiungimento di un pubblico più ampio e la volontà di fare tabula rasa rispetto alla precedente e breve gestione di Jason Kilar, che aveva sancito la contemporaneità di diffusione dei film in streaming e nelle sale, generando una ondata di polemiche.

Il potenziamento della piattaforma HBO Max ha avuto i suoi effetti su serie come Peacemaker, la cui seconda stagione ha generato un forte riscontro nonostante il calo nel finale, e soprattutto con Lanterns, probabilmente il più fulgido esempio recente in termini di pubblico anche a livello globale.

L’era di Zaslav è stata quindi segnata da un piglio deciso e cinico in alcuni casi, che ha comunque ridefinito a livello globale una delle major storiche del comparto hollywoodiano, rilanciando in parte il brand DC Comics.

Ora bisognerà vedere quale sarà l’approccio di David Ellison, soprattutto se si pensa che costui ha una visione cinematografica molto concentrata sui franchise e i blockbuster, una concezione differente rispetto a quella del mantenimento dei costi del precedente CEO. Bisognerà vedere come questa filosofia sarà applicata nei confronti dei DC Studios e se l’autonomia concessa a Gunn e Safran sarà ampia o in qualche modo passibile di compromessi.

Avengers: Doomsday

Continua incessante la campagna promozionale legata alla pellicola Marvel Studios, con annunci relativi a nuove partnerships e iniziative. Nei giorni scorsi, The Walt Disney Co. ha siglato un importante accordo con il prolifico gruppo di creatori Dude Perfect, noto per i suoi contenuti a tema sportivo.

L’intesa spazierà dall’intrattenimento sportivo ai prodotti di consumo e alle esperienze dal vivo. Il gruppo realizzerà contenuti originali per le piattaforme e i canali Disney ispirati a eventi targati Disney; tra i progetti in cantiere figurano il Super Bowl LXI e ovviamente il film diretto dai Fratelli Russo in uscita a dicembre.

Nato nel 2009, Dude Perfect è nato come canale YouTube creato da Tyler Toney, Coby Cotton, Cory Cotton, Garrett Hilbert e Cody Jones, all’epoca studenti presso la Texas A&M. Da allora il progetto si è evoluto in uno studio a tutti gli effetti, dotato di una struttura di oltre 7.400 metri quadrati a Frisco, in Texas, e di un ricco palinsesto di programmi e collaborazioni con vari brand.

Altra iniziativa di rilievo è la collaborazione tra Golden Screen Cinemas, ovvero la più grande catena di cinema in Malesia, e Alliance Bank per l’ottava edizione della “GSC Popcorn Run”. L’evento, che si terrà il 6 dicembre presso il Mitsui Outlet Park KLIA Sepang, sarà quest’anno ispirato all’attesissimo film dei Marvel Studios.

La manifestazione prevede diverse categorie di gara, tra cui una “Fun Run” di 5 km e corse competitive di 10 e 21 km, con ricchi premi in denaro fino a 1.000 Ringgit (la moneta ufficiale della Malesia) per i migliori classificati. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un esclusivo kit di gara a tema Doomsday.

Negli Stati Uniti invece la catena Walmart ha ampliato una collaborazione già esistente con Disney e Mars, famosa azienda che tra l’altro produce prodotti agro-alimentari, che hanno deciso di proporre una confezione di M&M’s in edizione limitata ed esclusiva legata all’attesa pellicola Marvel Studios con confezioni personalizzate.

La pellicola arriverà anche nello sport e soprattutto nella Formula 1. Nei giorni scorsi, il team della Williams ha reso noto che esporrà una vettura dimostrativa ispirata al film nella propria “Fan Zone” ad Austin durante il gran premio che si svolgerà la prossima settimana.

La scuderia ha confermato la collaborazione con la Marvel, che avverrà tramite lo speciale fumetto Iron Man Racing Towards Doom, scritto da Ethan Sacks in cui i piloti Albon, Sainz e Vowles compariranno al fianco di Iron Man, Captain America e Black Widow per difendere il campionato di Formula 1 dal Dottor Destino.