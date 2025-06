James Gunn e la creatività dei DC Studios

Intervistato da Entertainment Weekly, il regista James Gunn ha parlato del suo ruolo di co-presidente dei DC Studios e della diarchia con il collega Peter Safran nell’occuparsi della creazione del nuovo DC Universe.

Parlando poi della fase 1 del Dc Universe, intitolata “Gods and Monster”, Gunn ha parlato di quanto sia cruciale la storia di Superman per il racconto generale che verrà.

Oh, è molto importante. Non direi che Creature Commandos sia importante, ma Peacemaker e Superman sono entrambi piuttosto importanti per arrivare alla storia più ampia. Allo stesso tempo, cerco davvero di fare in modo che chiunque possa immergersi e vedere la storia successiva senza sentirsi come se si stessero perdendo delle informazioni. Le altre storie possono fornire ulteriore spessore a ciò che si sta guardando. Questo potrebbe cambiare in futuro man mano che ci addentriamo in ciò che sta accadendo in questo universo. Potrebbe essere come Infinity War ed Endgame, dove in un certo senso devi vedere Infinity War per sapere cosa succede in Endgame. Ma al momento, sto cercando di fare in modo che non sia necessario vedere Superman per vedere Supergirl, per esempio. Anche se in Superman ci sono molte cose che portano a Peacemaker, non è certo necessario averlo visto per vedere Peacemaker. È bello se lo avete già visto, ma diciamo anche “Precedentemente nel DCU” prima di ogni episodio, quindi la parte televisiva è piuttosto semplice.