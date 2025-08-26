Jake Schreier: “Ho iniziato a lavorare sul film degli X-Men”

Il regista di Thunderbolts al lavoro sul rilancio dei mutanti targato Marvel Studios.
Intervistato in esclusiva da Empire, il regista di Thunderbolts, Jake Schreier ha confermato ufficialmente di avere iniziato a lavorare sul reboot cinematografico degli X-Men targato Marvel Studios.

Non posso dire nulla al riguardo, ma abbiamo iniziato a lavorare sugli X-Men, e questo è ovviamente molto, molto emozionante. Ci sono così tante cose che non sapevo prima di iniziare Thunderbolts*. La curva di apprendimento più grande per me è stata la proporzione tra l’azione e le scene più emozionanti e incentrate sui personaggi, e come, nonostante si tratti di più giorni di riprese di quanti ne abbia mai avuti, vengano rapidamente assorbite dalle scene d’azione. Quando siamo arrivati ​​alla fine, ho pensato: ‘Oh, ora sento che abbiamo capito come farlo un po’ meglio.

