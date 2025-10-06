In Your Face Comix ospita Jun Hayami a Lucca 2025

Da mercoledì 29 ottobre a sabato 1 novembre l’oscurità inghiottirà il Lucca Comics and Games: Jun Hayami, il maestro del gekiga estremo, sarà ospite di In Your Face Comix.

Avrete la possibilità di incontrare l’autore di Solo un uomo e Il labirinto dei rasoi dal vivo, nel suo primo firmacopie in assoluto fuori dal Giappone.

Per l’occasione sarà disponibile in anteprima la nuova edizione di Solo un uomo in formato Yami 闇. Quest’ultima presenterà otto storie supplementari rispetto alla prima edizione del 2017, selezionate dal curatore della collana e dall’autore. Conclude il volume un’intervista esclusiva al maestro.