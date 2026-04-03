Immobiliare Succhiasuolo: la mostra di “Milano Horror Stories” di Hurricane

Comunicato stampa

Questo e tanto altro troveranno i visitatori degli spazi di ONOFF dal 10 al 12 aprile 2026, in occasione di Immobiliare Succhiasuolo, la mostra multimediale di Milano Horror Stories, il primo fumetto horror satirico sulle disuguaglianze causate dalla Rigenerazione Urbana, scritto e disegnato da Hurricane (Ivan Manuppelli).

Uscita inizialmente come webserie a cadenza quotidiana da marzo a maggio 2025, e in seguito diventata un libro per AFA Edizioni con la prefazione di Lucia Tozzi, la serie ha anticipato di qualche mese le recenti inchieste sull’urbanistica che hanno coinvolto (e sconvolto) la città di Milano.

Ma dove vivono i Succhiasuolo? Come si può debellarli, se i paletti di frassino non fanno alcun effetto? E soprattutto, quando hanno iniziato a svolazzare anche nel vostro quartiere?

La mostra, oltre ad ospitare alcune tavole della serie, espone studi preparatori inediti e interventi extramediali di artisti come Isa Depica, Pat Carra, Renè Pascal, Inmotulus, Hansy Lumen, il vampirologo Fabio Giovannini, Lucia Tozzi, Manori Edizioni, Rastabbello, Abuse Studio, Giuditta Grechi, Professor Almont, Marco Falatti e tanti altri nomi.

Venerdì 10 Aprile

INAUGURAZIONE ALCOLICA con assegnazione rogiti!

Dalle 19.00 a oltranza! (per l’occasione debutteranno Anatomia di un Succhiasuolo, edito da Manori Edizioni, e la Guida ai Succhiasuolo Milanesi)

Sabato 11 Aprile

Ore 16.00: Confessioni di agenti immobiliari pentiti

Cosa ci nascondono gli agenti immobiliari? Come fiutano le loro vittime? E come riconoscere i loro raggiri? Alcuni agenti immobiliari pentiti si confessano al pubblico.

Conduce JAZZ MANCIOLA!

Ore 20.00: PROSCENIO SORTILEGIO#2

Proiezione in anteprima assoluta di un estratto dal film Sortilegio a Milano di Compagnia Gerunda.

Saranno presenti gli autori

Ore 21.00: IL GRANDE GIOCO

Proiezione del film Il Grande Gioco, il documentario contro le Olimpiadi della speculazione edilizia, di Collettivo OFF TOPIC.

Saranno presenti gli autori

Domenica 12 Aprile

Ore 16.00: GIÙ LE MANI DALLA CITTÀ : Mappatura partecipata e collettiva delle trasformazioni urbane e della gentrificazione a Milano.

“Se a Milano gli affitti sono insostenibili è responsabilità e colpa di chi specula. La casa è un diritto, non una merce o un asset finanziario. Riprendiamoci gli spazi della città e attacchiamo insieme chi la rende invivibile”.

Saranno presenti: Centro Sociale Cantiere, CuraLab, Abitare in Via Padova, Sicet.

Modera Silvia Canfora

Ore 18.30: APERIMESSA ESORCISTICA

Rituali sonori per debellare i parassiti della Rigenerazione Urbana. LIVE con Don Desalojo e Luca Ferro!

Quando i fumetti (e i vampiri) si installano nella realtà e ci spiegano più di un saggio o un articolo: questo sono i “Succhiasuolo” di Hurricane, artista dalla straordinaria vena (è il caso di usare questo termine) satirica. Quei mostri vampireschi di Hurricane, al loro primo apparire, hanno per altro anticipato le cronache, con le recenti speculazioni immobiliari al centro di inchieste e scandali milanesi. Onore quindi a chi ha trasformato i banditi del mattone in grotteschi vampiri metaforici, per spiegare bene in che mondo viviamo. Ma io, da vecchio vampirologo, devo spezzare una lancia in favore dei vampiri, ingiustamente associati nel fumetto ai perfidi speculatori. No, su questo dissento!

Dracula non farebbe mai costruire grattacieli, lui ama le antiche case fatiscenti (senza nemmeno ristrutturarle). Nel romanzo di Bram Stoker, appena Jonathan Harker gli illustra la casa trovata per lui in Inghilterra, Dracula si compiace che sia antica e vetusta, forse medievale: “Vivere in una casa nuova mi riuscirebbe insopportabile. Un edificio non può essere reso abitabile in un giorno; e in fondo, quanti pochi ne occorrono per fare un secolo!”.

Anche Nosferatu, nel film del 1922, parte dal suo castello per trasferirsi in una nuova casa. E cosa sceglie? Dei vecchi magazzini in disuso. Nessuna speculazione, nessun cantiere per erigere palazzi.

Il problema è che i vampiri hanno avuto in sorte di essere utilizzati nell’immaginario come “maschera” per i cattivi più cattivi, fin dall’Ottocento quando fiorivano le vignette satiriche dove i vampiri erano i capitalisti sfruttatori, per arrivare ai nostri tempi dove un paio di canini appuntiti vanno sempre bene da aggiungere a una foto del governante o del dittatore odiato di turno. In realtà, però, i vampiri hanno origini proletarie (quando appaiono per la prima volta nelle cronache, nel XVIII secolo, erano soprattutto contadini e popolani) e poi diventano trasgressivi perdigiorno (con il Ruthven di John Polidori) o guerrieri aristocratici e libertini (con il Dracula di Bram Stoker), tutti ben lontani dalla borghesia rampante che creò il capitalismo. Del vile denaro nulla importa ai vampiri, mentre i “Succhiasuolo” vivono solo per il profitto.

Non attribuiamo, allora, immeritate colpe ai Succhiasangue, del tutto estranei ai Succhiasuolo. Anche perché, ricordiamolo, i Succhiasangue non esistono se non nei libri, nei film e nei fumetti, i Succhiasuolo ci sono davvero, tra noi, per far danni.

Fabio Giovannini

(vampirologo, scrittore e saggista, autore de “Il libro dei vampiri” (Edizioni Dedalo, 1985) e di numerosi testi sul tema vampirico. Cura il blog vampyrismus.altervista.org