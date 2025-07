Il ritorno de “L’Insonne” per BUGS Comics

Dalla pagina Facebook di BUGS Comics viene annunciato il ritorno del personaggo de L’Insonne, creato nel 1994 da Giuseppe Di Bernardo (storico disegnatore di Diabolik) e Andrea J. Polidori e pubblicata negli anni, dopo una prima esperienza in autoproduzione, da Free Books e in seguito Edizioni Arcadia. Le avventure della speaker radiofonika Desdemona sono ambientate in una Firenze densa di misteri e crimini su cui indagare. Ad affiancare Giuseppe Di Bernardo, che negli anni non ha mai mancato di cercare nuovi sbocchi per la sua creazione, si sono succeduti tra gli altri Francesco Matteuzzi, Marco Checchetto, Andrea Fattori, Michela Da Sacco, Stefano Natali, Giuseppe Palumbo in veste di copertinista e tanti altri.

L’Insonne viene ricordato come uno dei principali “bonellidi” italiani, ovvero quei fumetti che hanno fatto loro il formato quaderno portato in edicola da Sergio Bonelli Editore, divenuto quasi simbolo del fumetto italiano da edicola. Negli anni il personaggio è comparso anche in forma di romanzo nel 2008 (La lunga notte de L’Insonne, Del Bucchia Editore), webcomics nel 2011 e anche come film breve con Insonne – L’Ouverture, diretto da Alessandro Giordani. Il personaggio ha un suo sito dedicato su www.insonne.net.

Il progetto BUGS Comics prevede la ristampa di tutte le storie edite, degli inediti (cinque storie pronte mai pubblicate a causa dei problemi dell’editore) e delle storie extra, tutte revisionate e restaurate dallo stesso Di Bernardo. Non è ancora chiaro se sono già previste nuove storie.

L’uscita dei primi volumi, annunciati a un prezio promozionale, è prevista per Lucca Comics & Games 2025.