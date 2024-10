Il Castoro a Lucca Comics & Games 2024

Comunicato stampa

Dal 30 ottobre al 3 novembre 2024 Editrice Il Castoro sarà a Lucca Comics & Games.

Per la prima volta, oltre al tradizionale stand principale dedicato al mondo comics nel Padiglione Napoleone, sarà presente un secondo stand interamente dedicato al mondo romance e al nuovo marchio Il Castoro OFF, in Piazza San Martino.

Saranno presenti due ospiti internazionali: per il mondo del fumetto, in arrivo dagli Stati Uniti Kazu Kibuishi e per il mondo romance, l’attesa autrice best seller A.B. Poranek.

Fra gli italiani saranno in Fiera Agnese Innocente, Micol Arianna Beltramini, Francesca Torre, Jude & Ella Archer e Martina Ponente, Francesco Morgando e Melinda Berti.

IL CASTORO A LUCCA COMICS & GAMES

30 ottobre-3 novembre 2024

Stand Il Castoro | COMICS – Padiglione Napoleone

Stand Il Castoro OFF – Piazza San Martino

MOSTRA a PALAZZO DUCALE

“Kazu Kibuishi – Architetto di mondi fantastici”

Per il mondo COMICS, Il Castoro porterà a Lucca un grande ospite internazionale: dagli Stati Uniti, KAZU KIBUISHI, artista poliedrico e visionario, autore della saga graphic novel di culto Amulet, best seller del New York Times, vincitrice dell’ALA Best Book for Young Adults e pubblicata in Italia da Il Castoro. La saga vedrà proprio a Lucca Comics & Games il suo fortunato epilogo: il nono e ultimo volume sarà infatti presentato nei giorni del festival.

Kazu Kibuishi sarà protagonista di una grande mostra a Palazzo Ducale: “Kazu Kibuishi: architetto di mondi fantastici”, una monografica che andrà a celebrare il suo eccezionale talento.

L’esibizione ne esplorerà l’universo immaginifico, dalle illustrazioni vibranti ai racconti avvincenti. Un viaggio tra le sue opere più iconiche, anche l’occasione per raccontare il processo creativo e le tecniche dietro le sue storie straordinarie. Le immagini di Kazu Kibuishi e le sue storie catturano lo sguardo e risucchiano in nuovi mondi. Verso altre avventure.

GLI APPUNTAMENTI DI KAZU KIBUISHI

> Mercoledì 30 ottobre, ore 16 | Si9 – Auditorium del Suffragio

TALK con Kazu Kibuishi sulla MOSTRA a lui dedicata a Palazzo Ducale. Modera il curatore Guido Martini

> Giovedì 31 ottobre, ore 16.30 | Si8 – Sala Tobino | Palazzo Ducale

SHOWCASE di Kazu Kibuishi – Intervista all’autore con sessione di disegno dal vivo

> Venerdì 1 novembre, ore 11.30 | Si7 – Auditorium San Gerolamo

GENERAZIONI AMERICANE A CONFRONTO: Gene Luen Yang e Kazu Kibuishi – Modera Rachele Baz

Ci saranno visite guidate per scuole e pubblico della mostra con Kazu Kibuishi e firmacopie presso lo stand Il Castoro.

Clicca qui per scoprire il programma di TUTTI gli eventi e firmacopie Il Castoro giorno per giorno e in costante aggiornamento:

https://editriceilcastoro.it/il-castoro-al-lucca-comics-games/