Il 2025 di Tom Holland tra Avengers, Nolan e il nuovo Spider-Man

In un articolo di The Hollywood Reporter che parla dell’ingresso di Tom Holland nel cast del nuovo e misterioso progetto cinematografico di Christopher Nolan, viene sottolineato come il coinvolgimento dell’attore nel film del regista avrà ovvie ripercussioni su un calendario che, per il 2025, si prospetta molto impegnativo per il giovane interprete.

Il sito, citando alcune fonti, afferma che Holland trascorrerà il prossimo anno a destreggiarsi tra questo progetto e il nuovo film di Spider-Man, con una probabile sosta sul set di Avengers: Doomsday. Le stesse fonti indicano che il nuovo capitolo sull’arrampicamuri è stato ritardato abbastanza per permettere a Zendaya di girare il nuovo Dune all’inizio del 2026 anzichè il prossimo anno.