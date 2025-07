Ikhnos Graphic Novel: la Sardegna arcaica prende vita tra mito e avventura

Comunicato stampa

È disponibile in tutte le librerie on line il primo capitolo di Ikhnos graphic novel, progetto indipendente e autoprodotto dello sceneggiatore Massimo Ginatempo e del disegnatore Fabbio Sechi che nasce dal desiderio di raccontare una storia capace di fondere mito, storia e immaginario mediterraneo in un’opera illustrata pensata per lettori di ogni età.

Ambientato in una Sardegna arcaica, Ikhnos è un viaggio nelle radici profonde di una identità culturale. Il titolo stesso, Ikhnos – dal greco antico “traccia” – evoca l’idea di memoria, di orme lasciate e da seguire. È un invito a riscoprire ciò che ci unisce al passato per costruire un futuro più consapevole.

La storia porta il lettore in un mondo dove si intrecciano le leggende di Atlantide, le misteriose janas (spiriti femminili del folklore sardo), i Nuragici e i grandi temi dell’umanità: il potere, la libertà, la conoscenza.

Nel 1972, un’improvvisa sparizione porta Grazia a tornare nella sua terra natale, la Sardegna. Suo nonno Matteo si è ritirato senza spiegazioni in una casa isolata tra le montagne, lontano da tutto e da tutti. Determinata a scoprire la verità, Grazia si addentra in un enigma che la conduce oltre il tempo, in un passato remoto e dimenticato. Nel 13.000 a.C., un popolo fiero combatte per la sopravvivenza. Tra guerre, leggende e creature ancestrali, un gruppo di eroi si trova a fronteggiare un avverso destino.

IKHNOS è una saga a fumetti che fonde storia e mito, trasportando il lettore in un’ambientazione misteriosa, ispirata dalle radici più profonde della Sardegna nuragica.

Il primo capitolo è acquistabile in formato cartaceo in tutte le principali librerie online e nelle librerie fisiche su ordinazione, disponibile sia in edizione in bianco e nero che in edizione deluxe a colori).

Gli autori

Massimo Ginatempo è un tecnico elettronico con la passione per il fumetto nata quando ancora non sapeva nemmeno leggere. Inizia a studiare seriamente sceneggiatura seguendo un corso di Gianfranco Manfredi e dal 2005 comincia a realizzare racconti brevi a livello amatoriale con vari disegnatori, pubblicando alcuni fumetti in riviste quali SbamComics e ComicsWeb. Nel 2017 realizza il racconto satirico L’invasione dei Soviet zombies in collaborazione con l’associazione culturale Cpress, oltre che diversi altri racconti pubblicati in varie antologie. Dal 2020 insieme a Fabbio Sechi lavora al progetto IKHNOS.

Fabbio Sechi nasce a Roma nel 1971, si laurea in pittura presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma nel 2000. Nel 2003 vince il quinto concorso nazionale di fumetto di Albano con l’opera La pelle del lupo. Dal 2004 al 2008 collabora come illustratore, grafico e direttore artistico per il mensile The Athlete’s Magazine. Tra il 2010 e il 2012 perfeziona le sue competenze frequentando il corso di fumetto dell’artista Riccardo Federici. Dal 2012 al 2015 lavora come colorista per la casa editrice francese Delcourt e dal 2016 si dedica a illustrazioni e fumetti per bambini. Nel 2020 avvia con Massimo Ginatempo il progetto IKHNOS.

Ikhnos capitolo 1 – Shardana

Massimo Ginatempo, Fabbio Sechi

Autoproduzione, 2025

52 pagine, copertina flessibile, bianco e nero/colori – 20,00 €

ISBN: 9791224003311