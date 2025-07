Comunicato stampa

Prodotta in collaborazione con Marvel Comics, in occasione dell’uscita del nuovo film I Fantastici Quattro – Gli inizi (23 luglio 2025), Hoepli pubblica I Fantastici Quattro for dummies di Justin Peniston, una guida a colori che presenta illustrazioni prese direttamente dagli archivi dei fumetti Marvel, offrendo ai lettori tutto ciò che c’è da sapere su questo cast di personaggi sovrumani, sui loro nemici, a cominciare dal dottor Destino, e le loro principali avventure e battaglie.

È questo il terzo saggio della collana, dopo i precedenti Capitan America for dummies e Marvel Comics for dummies

L’autore

JUSTIN PENISTON scrive di fumetti e animazioni professionalmente da oltre quindici anni, specializzandosi in quello che si chiama i “Big Four” della narrativa di genere: fantascienza, fantasy, horror e supereroi. Collabora con DC Comics, Marvel Studios, Cartoon Network, Man of Action Studios e IDW Publishing.

I Fantastici Quattro for dummies

Justin Pearson

Traduzione a cura di Maurizio Vedovati

Hoepli, 2025

272 pagine, brossurato – 24,90 €

ISBN: 9788836020355

In libreria dal 11 luglio 2025