“H.G.O. L’ultimo viaggio” in streaming su Prime Video dal 20 gennaio

Dal 20 gennaio grazie a Double Line gli abbonati al canale CG COLLECTION di Prime Video potranno vedere in streaming i primi tre episodi della serie inedita in Italia H.G.O. L’ULTIMO VIAGGIO, ispirata agli ultimi anni di vita del geniale creatore del fumetto sci-fi cult L’Eternauta, Héctor Germán Oesterheld, desaparecido durante la dittatura argentina. I nuovi iscritti al canale CG Collection www.primevideo.com/-/it/storefront/subscription/cgentit/ possono usufruire del periodo di prova gratuito. Anche gli iscritti alla piattaforma www.cgtv.it potranno vedere la serie, inclusa nel loro piano di abbonamento.

In attesa della nuova serie Netflix su L’Eternauta (annunciata per il 2025) tutti gli appassionati di questo capolavoro del fumetto mondiale potranno conoscere più da vicino il suo creatore, entrando per la prima volta nel mondo di .

La serie H.G.O. L’ULTIMO VIAGGIO (Germán, últimas viñetas) – scritta da Luciano Saracino e diretta da Cristian Bernard, Flavio Nardini, Federico Sosa – si compone di 13 episodi della durata di circa 25 minuti, ogni settimana ne saranno rilasciati di nuovi: 3 il 20 gennaio, 3 il 27 gennaio, 3 il 3 febbraio e gli ultimi 4 il 10 febbraio.

Buenos Aires, 1970. Un uomo bussa alla porta di un ufficio: è Héctor Germán Oesterheld (Miguel Ángel Solá), prolifico sceneggiatore e autore de L’Eternauta, unanimemente riconosciuto come uno dei capolavori del fumetto mondiale e icona del fumetto argentino. Dopo la chiusura della sua casa editrice e alla ricerca di nuove opportunità per sostenere la famiglia, Germán cerca lavoro presso la casa editrice del cinico Santos, stringendo al contempo amicizia con il gruppo di giovani disegnatori e sceneggiatori che lavorano per lui. Dopo il lavoro, il gruppo si ritrova spesso a bere in un bar, alternando momenti di allegria e scherzi a profonde riflessioni sull’attualità, mentre l’ammirazione dei giovani per il loro carismatico maestro cresce di giorno in giorno. Ma l’Argentina si appresta a entrare in un’epoca buia, in cui i messaggi di fratellanza che animano le storie di Germán non sono ben visti dal nuovo regime.

La serie è stata elogiata per la sua capacità di mescolare biografia e fiction, utilizzando una narrazione che alterna momenti realistici a sequenze più oniriche e stilizzate, con echi alla narrazione per immagini tipiche dei fumetti di Oesterheld. Questo espediente permette di esplorare non solo gli eventi della sua vita, ma anche il suo processo creativo, mostrando come i suoi personaggi fossero una riflessione diretta delle sue esperienze e del contesto politico dell’epoca e di come il mondo di fantasia che Oesterheld aveva costruito nei suoi fumetti fosse anche una forma di resistenza contro l’oppressione e la censura.

“Oesterheld non era solo un narratore, era un visionario che sapeva guardare oltre il presente. Le sue storie erano anticipazioni di ciò che sarebbe accaduto, e questo le rende ancora oggi incredibilmente attuali. Interpretarlo è stata una grande responsabilità.” Miguel Ángel Solá