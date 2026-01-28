Gundam: Netflix distribuirà il film Live-Action

28 Gennaio 2026
di
Accordo per la distribuzione del film che vedrà protagonisti Sydney Sweeney e Noah Centineo.
Deadline riporta che Netflix si occuperà della distribuzione della pellicola live-action di Gundam targata Legendary, che vedrà protagonisti gli attori Sydney Sweeney e Noah Centineo e alla regia Jim Mickle.

Le due major non hanno voluto commentare la notizia. Il progetto è stato sviluppato congiuntamente da Legendary e da Bandai Namco Filmworks, società proprietaria del franchise della famosa serie animata, e sarà basato su una sceneggiatura dello stesso Mickle, che si occuperà anche della produzione in collaborazione con Linda Moran, sua partner con la società Nightshade.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

