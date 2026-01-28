Gundam: Netflix distribuirà il film Live-Action

Deadline riporta che Netflix si occuperà della distribuzione della pellicola live-action di Gundam targata Legendary, che vedrà protagonisti gli attori Sydney Sweeney e Noah Centineo e alla regia Jim Mickle.
Le due major non hanno voluto commentare la notizia. Il progetto è stato sviluppato congiuntamente da Legendary e da Bandai Namco Filmworks, società proprietaria del franchise della famosa serie animata, e sarà basato su una sceneggiatura dello stesso Mickle, che si occuperà anche della produzione in collaborazione con Linda Moran, sua partner con la società Nightshade.