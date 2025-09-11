Gigaciao presenta un progetto in collaborazione con Legambiente e Autoguidovie

Comunicato stampa

L’autostazione di Pavia ogni anno conta quasi un milione di persone che la popolano per recarsi a scuola, al lavoro o viversi la provincia utilizzando gli autobus Autoguidovie.

I servizi, a oggi presenti, sono la biglietteria dove acquistare e biglietti e abbonamenti, ricevere assistenza sui sistemi di bigliettazione elettronica e sull’App Autoguidovie, richiedere informazioni su tragitti e orari degli autobus, pagare le multe, accedere al wi-fi gratuito. L’autostazione è anche il luogo di attesa e salita/discesa verso il parcheggio collocato accanto o altra linea di autobus.

Essendo luogo chiave di aggregazione e servizio, Autoguidovie ha deciso di valorizzarla, in collaborazione con partner d’eccezione, come Legambiente e il collettivo creativo di Gigaciao, ma anche con tecnologie innovative come Airlite, trasformandola in un luogo, che oltre ai servizi funzionali, tipici del trasporto pubblico, sia sempre più di divulgazione e accoglienza, al fine di provare a contribuire a un cambio di passo e consapevolezza, da parte dei pavesi, nei confronti del trasporto pubblico e sostenibile come alternativa al mezzo privato.

Il progetto, denominato L’autostazione che non ti aspetti, si trasforma quindi in un polmone di comunicazione creativa, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria intorno e promuovendo la mobilità sostenibile.

I lavori a più mani, voluti da Autoguidovie sui messaggi di Legambiente, realizzati dalle penne creative di artisti come Simone “Sio” Albrigi o Francesca “Fraffrog” Presentini, fumettisti e fondatori, insieme a Davide “Dado” Caporali e Giacomo Bevilacqua della casa editrice Gigaciao, verranno posizionati su autobus, muri e spazi dell’autostazione.

Non solo. Per ottenere il massimo impatto, in coerenza con gli obiettivi, le grafiche realizzate su vetrofanie, pannelli e visual sono state trattate con la speciale tecnologia ecologica Airlite, in grado di purificare l’aria, igienizzare le superfici e sanificare gli ambienti.

Per la prima volta, grazie al valore aggiunto dei due partner Legambiente e Gigaciao, viene adottato un nuovo linguaggio che si avvicina maggiormente ai viaggiatori e ai giovani che vivono l’Autostazione di Pavia. In particolare, la capacità dei fumettisti è proprio quella di parlare con le nuove generazioni, con cui dialogano ogni giorno, attraverso creazioni artistiche e un tono di voce più “leggero”, seppur carico di significato.

Le tavole di Gigaciao

La forma scelta per canalizzare i messaggi e contenuti è quella del fumetto, un linguaggio universale e transgenerazionale. Le opere della campagna creativa in cui emerge la contrapposizione tra autobus e automobile sono a cura di Gigaciao, casa editrice e studio creativo indipendente, nata nel 2022.

Saranno i personaggi più iconici disegnati da Sio e Fraffrog – come Bruco Gianluco, Rupert, Mariangiongiangela e molti altri – che accoglieranno i passeggeri in transito per l’autostazione di Pavia.

«Da Gigaciao proviamo ogni giorno a usare la nostra arte e la nostra ironia per rendere il mondo un posto migliore. Quando Autoguidovie ci ha proposto questo progetto in collaborazione con Legambiente ci siamo sentiti sollecitati in quelli che sono i nostri valori fondanti e abbiamo accettato con entusiasmo: poter contribuire nel nostro piccolo non solo ad abbellire l’autostazione di Pavia, ma anche a migliorarne la qualità dell’aria grazie ai materiali usati per i nostri disegni, beh, questo è davvero impagabile!», chiarisce Davide Caporali, CEO di Gigaciao.