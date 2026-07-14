Avengers: Doomsday – Prevendita biglietti inizia la prossima settimana

14 Luglio 2026
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Disney si muove in netto anticipo in concomitanza con l'inizio di San Diego e l'arrivo del trailer.
Avengers doomsdayposter

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter in esclusiva, i Marvel Studios e Disney starebbero pianificando il lancio delle prevendite per Avengers: Dooomsday la prossima settimana, cinque mesi prima dell’uscita effettiva della pellicola nelle sale cinematografiche.

Secondo il sito della rivista, la major dovrebbe annunciare il lancio delle prevendite per il formato premium Infiniry Vision, creato dalla Disney dopo che la Warner ha riservato quello IMAX a Dune -parte 3, il 20 luglio.

Viene inoltre aggiunto che la durata complessiva della pellicola diretta dai Fratelli Russo è di 165 minuti, più lungo di Avengers Infinity War ma più corto di Avengers: Endgame.

La Disney offrirà anche i biglietti per la nuova versione di Endgame contenente nuove sequenze legate all’attesa pellicola e in uscita a settembre

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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