Avengers: Doomsday – Prevendita biglietti inizia la prossima settimana

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter in esclusiva, i Marvel Studios e Disney starebbero pianificando il lancio delle prevendite per Avengers: Dooomsday la prossima settimana, cinque mesi prima dell’uscita effettiva della pellicola nelle sale cinematografiche.
Secondo il sito della rivista, la major dovrebbe annunciare il lancio delle prevendite per il formato premium Infiniry Vision, creato dalla Disney dopo che la Warner ha riservato quello IMAX a Dune -parte 3, il 20 luglio.
Viene inoltre aggiunto che la durata complessiva della pellicola diretta dai Fratelli Russo è di 165 minuti, più lungo di Avengers Infinity War ma più corto di Avengers: Endgame.
La Disney offrirà anche i biglietti per la nuova versione di Endgame contenente nuove sequenze legate all’attesa pellicola e in uscita a settembre