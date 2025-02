Florence Pugh: “Yelena Belova è una persona diversa in Thunderbolts”

Intervistata da Empire, l’attrice Florence Pugh ha avuto modo di parlare di Thunderbolts* e del suo ritorno nel ruolo di Yelena Belova, la nuova Vedova Nera, sottolineando che il suo personaggio è molto cambiato dall’ultima volta che l’abbiamo vista in Hawkeye, e che questa porta su di sè il peso del suo passato.

E’ una persona completamente diversa da quella che ti aspetteresti che fosse – ha detto la Pugh – sta uscendo da alcuni anni di eventi traumatici. Dove lascia una persona tutto questo?

Le fa eco il collega Wyatt Russell, che nella pellicola torna a ricoprire il ruolo di John Walker alias U.S. Agent, visto per la prima volta nella miniserie Disney Plus The Falcon and The Winter Soldier, il quale ha evidenziato come anche il suo personaggio sia differente, ma più che altro per il suo costume, ritenuto più adatto questa volta.

Siamo fottutamente cool. E l’ultima volta, sarò onesto, non credo di essere stato molto cool. Il più grande miglioramento? Il copricapo. Questa volta hanno fatto in modo che il mio casco non sembrasse la punta di un pene.

La pellicola, diretta da Jac Schaeffer, sarà nelle sale italiane il prossimo 30 aprile.