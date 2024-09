Eris pubblica “Fieser Wixer”, il nuovo fumetto di Armin Barducci

FIESER WIXER DI ARMIN BARDUCCI: Le cose brutte succedono anche agli stronzi

A dieci anni dalla prima avventura con Armin Barducci, esce per la collana Gatti Sciolti il suo nuovo fumetto: Fieser Wixer. Maestro della nona arte, segno sicuro e inconfondibile, architettura delle storie precisa e mai scontata, linguaggio universale, leggere Barducci è sempre un’esperienza immersiva. In Fieser Wixer Barducci ritorna su uno dei protagonisti del suo Misantromorfina (Eris, 2014), per raccontarci quanto le cose possano andare sempre peggio.

Quando Fivi esce dall’ospedale è solo il tizio che hanno pestato, famoso solo per quello, una squallida gloria locale in un posto troppo piccolo perché una storia così cada nel dimenticatoio in pochi giorni. Una celebrità sfigata a cui offrire una birra. E il mondo è andato volentieri avanti senza di lui. Non importa quello che Fivi pensa di essere. Se si sente cattivo e ci prova gusto, se gli piace essere stronzo. Le cose brutte succedono anche agli stronzi. Perché a un certo punto chiunque può incontrare la persona sbagliata. E non solo una volta nella vita. C’è chi lo chiama karma, chi lotteria delle nascite, Fivi lo chiamerebbe certo in un altro modo.

Info

88 pagine – 10,5×14,8 cm

bianco e nero – brossurato

ISBN 9791280495648 – Uscita Settembre 2024

6,00 €

https://www.erisedizioni.org/prodotto/fieser-wixer/



I personaggi che ruotano intorno al protagonista non studiano e non lavorano, passano il tempo tra atti di violenza gratuita e pub, sensi di colpa irrisolti e tanta droga, conversazioni qualunquiste e infinite sigarette, case occupate e pettegolezzi su malattie veneree. Benvenuti nell’abulia della provincia, senza sogni, senza meta, senza nulla da fare, il cui destino di chi la abita sembra già scritto e impossibile da sfuggire. Allora perché provarci?

Fieser Wixer esce nella nuova collana di fumetto breve Gatti Sciolti – Fumetti senza peli sulla lingua. Una collana dal prezzo accessibile per tutte le tasche, in modo che chiunque possa esplorare stili, immaginari e sperimentazioni del fumetto indipendente.

GALLERY

Armin Barducci

Armin Barducci vive e opera a Bolzano. Disegna da sempre e veicola le sue storie sulla carta. L’ultima sua opera è un’autobiografia 1991 e il delirante è “Tales ofAn Imaginary Deadman”, uncofanetto di 4 libri intrecciati tra di loro. Non ha mai smesso di dedicarsi all’autoproduzione e attualmente guida il gruppo “Unterins”.

Non sa cosa gli porterà il futuro, ma una cosa è certa, racconterà storie e disegnerà fumetti finché camperà. E questa è la vera verità.