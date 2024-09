Eris Edizioni pubblica la nuova opera, tra fumetto e musica, di Officina Infernale: “Black Light”

Officina Infernale è uno dei più importanti fumettisti e illustratori dell’underground italiano, inarrestabile rappresentante del DIY e maestro del Cut&Paste, torna a scuotere le viscere, portandoci nel cuore pulsante della sottocultura, con il suo nuovo volume: Black Light.

A cavallo tra albo illustrato e fumetto, Black Light è un’esperienza estrema e assordante. Una ricca sperimentazione visiva in puro stile Cut&Paste, in un bianco

e nero graffiante. Una soundtrack per un organismo morente. Un esorcismo in nove stazioni, una via crucis atea, un baratro sull’abisso del dopo.

Calarsi nell’universo di Officina Infernale vuol dire discendere nella sua poetica oscura: nichilismo e assenza di speranza, ossessione per il decadimento e perdita di significato di ogni cosa, critica feroce alla società in cui viviamo. Temi che veicola in maniera efficace nel metodo produttivo dei suoi fumetti oltre che nei contenuti: fotografie, forbici, colla stick, inchiostro. Una moltitudine di materiali e di modalità espressive per dare forma al suo immaginario perturbante, che per la prima volta non si ferma solo al collage visivo, arrivando a unire immagini e suono.

In questo lavoro Officina Infernale ci presenta Bestial Death Noise, il suo nuovo progetto musicale. Il fumetto è infatti accompagnato da una colonna sonora

ascoltabile dal QR code in apertura del libro, mentre per l’edizione speciale del volume, acquistabile in preorder, abbiamo prodotto una musicassetta. Black

Light si guarda, si legge, si ascolta. I brani della soundtrack harsh noise corrispondono ai capitoli del libro, ognuno dei quali si compone di quattro tracce: sintetizzatori, distorsioni, rumore bianco e fruscii, ma anche parti indescrivibili, frequenze frantumate e aliene. Le tavole in apertura dei capitoli si convertono in suono/rumore acquisite da software.

84 pagine – 10,5×14,8 cm

bianco e nero – brossurato

ISBN 9791280495662 – Uscita Settembre 2024

6,00 €

Poi si aggiunge la voce, i testi sono quelli del libro. Noise made by machines, noise made by images. Rumore disarticolato dissonante. Collage sonoro. Officina Infernale spinge la sua sperimentazione grafica oltre i confini del suono, la sua poetica prende parola e ha la voce dell’oltretomba. C’è qualcosa di

più underground, letteralmente? Black Light esce nella nostra nuova collana di fumetto breve Gatti Sciolti – Fumetti senza peli sulla lingua. Una collana dal prezzo accessibile per tutte le tasche, in modo che chiunque possa esplorare stili, immaginari e sperimentazioni

Officina Infernale

Officina Infernale è uno dei più importanti fumettisti e illustratori dell’underground italiano. Attivo sin dagli anni Novanta, ha dato vita a diversi progetti di autoproduzione e collaborato con il mondo della musica tra cui Soa Records, Green Records, Here and Now e molte altre etichette discografiche. Ha collaborato con molte realtà editoriali tra cui Mondadori, Bompiani, Bonelli, In Your Face Comix, Becco Giallo, Feltrinelli Comics. Con Eris edizioni, all’interno di Progetto Stigma, ha pubblicato nel 2019 Iron Kobra, a quattro mani con AkaB.