È uscito il secondo volume dell’Atlante di Mister No

Comunicato stampa

Frutto della fantasia di Guido Nolitta, nom de plume di Sergio Bonelli, Jerry Drake, alias Mister No, è un reduce della Seconda guerra mondiale che nei primi anni Cinquanta abbandona la sua New York per trasferirsi nella brasiliana Manaus, porta d’accesso all’immensa e selvaggia foresta amazzonica.

Esperto pilota, ribelle nato, romantico loser, amante del gentil sesso così come della bottiglia e della musica jazz, Mister No ha indubbiamente segnato la storia del fumetto italiano. Era pertanto doveroso omaggiarlo con un vero e proprio atlante che illustrasse in modo esauriente il suo ricco universo narrativo.

Dopo il primo, Massimo Capalbo pubblica il secondo dei quattro volumi che andranno a comporre l’opera, che conta 66 voci (corredate da 235 immagini) che vanno dalla G di Giaguaro alla M di Manaus, Mister No, ma anche di Martin Mystére.

L’autore

Massimo Capalbo è nato e vive in Calabria dove lavora come traduttore freelance. Grande appassionato di fumetti bonelliani, ha scritto nel 2021 Zagor Monsters, supplemento alla rivista Zagorianità nel 2021, corposo dizionario dei numerosi mostri apparsi nella saga dello Spirito con la Scure, il primo volume dell’Atlante di Mister No (2024) e il primo volume di The Dark Side of Tex (2024). Gli altri suoi interessi comprendono il cinema e soprattutto la zoologia, come dimostra la sua più recente fatica, l’opera in due volumi The world’s most dangerous snakers (2924).

Atlante di Mister No: L’universo avventuroso di Jerry Drake dalla A alla Z – Volume II G-M

Massimo Capalbo

Autoproduzione, 2025

472 pagine, brossurato – 24,75 €

ISBN: 979-8306128269