Marvel annuncia miniserie Black Widow: Black, White & Red Room

A dicembre, Marvel Comics rivelerà alcune vicende del passato della Vedova Bianca Yelena Belova e della Vedova Nera Natasha Romanoff in una miniserie di quattro numeri dal titolo Black Widow: Black, White & Red Room, facente parte del formato Black, White and Blood.
La miniserie vedrà all’opera un vasto team creativo alle prese con tre storie per numero. Nel primo di questi, la sceneggiatrice Stephanie Phillips, attualmente al lavoro sulla testata di Daredevil, scriverà un racconto disegnato da Giuseppe Camuncoli con protagonista Natasha.
Nello stesso numero, i co-creatori del personaggio di Yelena, Devin Grayson e JG Jones, tornano a collaborare pe run team up con la Vedova Bianca e Daredevil, mentre Jeremy Whitley e Bradley Clayton sveleranno la storia completa di Nadia Van Dyne — alias Unstoppable Wasp — e della sua audace fuga dalla Stanza Rossa.