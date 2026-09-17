Marvel annuncia miniserie Black Widow: Black, White & Red Room

17 Settembre 2026
di
Il passato oscuro di Yelena e Natasha in una nuova miniserie di prossima uscita.
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A dicembre, Marvel Comics rivelerà alcune vicende del passato della Vedova Bianca Yelena Belova e della Vedova Nera Natasha Romanoff in una miniserie di quattro numeri dal titolo Black Widow: Black, White & Red Room, facente parte del formato Black, White and Blood.

La miniserie vedrà all’opera un vasto team creativo alle prese con tre storie per numero. Nel primo di questi, la sceneggiatrice Stephanie Phillips, attualmente al lavoro sulla testata di Daredevil, scriverà un racconto disegnato da Giuseppe Camuncoli con protagonista Natasha.

Nello stesso numero, i co-creatori del personaggio di Yelena, Devin Grayson e JG Jones, tornano a collaborare pe run team up con la Vedova Bianca e Daredevil, mentre Jeremy Whitley e Bradley Clayton sveleranno la storia completa di Nadia Van Dyne — alias Unstoppable Wasp — e della sua audace fuga dalla Stanza Rossa.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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