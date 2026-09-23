Bao publishing presenta: “Shin Zero”

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare Shin Zero volume 1 (di 3) , il nuovo fumetto di Mathieu Bablet (sceneggiatore) e Guillaime Singelin, disegnatore già amatissimo dal pubblico italiano per The Grocery e Frontier.

Shin Zero è un fumetto che rende un sentito omaggio in particolare ai Power Rangers, serie che rientra nel genere Super Sentai e che in generale possiamo collocare nell’universo più vasto da cui proviene, il tokusatsu, (letteralmente “effetti speciali”) genere cinematografico che ha inizio con il primo kaiju (letteralmente, “strana bestia”) Godzilla, nel 1954, e che nel tempo ha avuto fortuna tra il grande e il piccolo schermo, raccontando le storie di tante strane creature e dei sentai (paladini) che le hanno affrontate, fino ad oggi, con l’utilizzo della computer grafica.

Gli autori hanno creato quest’opera a fumetti cercando di rispettare i codici estetici per omaggiare quel cinema e al tempo stesso raccontare qualcosa di nuovo.

Nell’era della gig economy si può avere qualunque prestazione tramite qualche app. Perfino un sentai, un paladino, può essere assoldato da remoto, sia per importanti missioni contro il crimine che per piccoli compiti senza importanza, come fare la spesa, o presidiare un cortile.

Un gruppo di ragazzi si trova a condividere un appartamento e la carriera da sentai precari. Le loro motivazioni però sono molto diverse: c’è quello che deve solo arrotondare, quella che ha un figlio e deve rendersi indipendente, quello che ci crede davvero e vuole sapere ciò che secondo lui il governo tace alla popolazione: dove sono finiti i kaiju, i mostri giganti, che scomparendo hanno reso superflui e grotteschi gli stessi sentai, gli eroi che li combattevano?

Guillaume Singelin, Mathieu Bablet

Shin Zero Volume 1

Numero pagine: 216, colore, formato 15 x 21 cm, brossurato

Prezzo: 18 euro

Uscita: giugno 2026

ISBN: 9791256212545

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GLI AUTORI

Mathieu Bablet, classe 1987, è un fumettista francese. Dopo il diploma all’Accademia di Arti Applicate e dell’Immagine di Chambéry, ha realizzato da autore completo La bella morte e Shangri-La, entrambi portati in Italia da Oscar Ink (Mondadori). Nel 2025, in coppia con Guillaume Singelin ai disegni, scrive la serie in tre volumi Shin Zero. Successo internazionale, in Italia è pubblicato da BAO Publishing a partire dal 2026.

Guillaume Singelin, classe 1987, è un illustratore, animatore e fumettista francese. Attivo anche come storyboardista e come character artist nel campo dei videogiochi, è principalmente noto come fumettista. Tra i suoi lavori, spiccano PTSD (di cui è autore completo e che è stato pubblicato in Italia da Edizioni Bd), la collaborazione con DC Comics su serie come Batman: Urban Legends e DC vs. Vampires: All-Out War e la serie The Grocery, scritta da Aurélien Ducoudray e portata in Italia in edizione integrale da BAO Publishing all’interno della collana “Cherry Bomb” curata da Zerocalcare.