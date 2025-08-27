È aperta la call per il concorso per emergenti NarrAzioni 2025

Comunicato stampa

Torna NarrAzioni, il graphic novel contest di Artespressa APS dedicato alle autrici e agli autori emergenti. Nato nel 2022, in tre edizioni ha raccolto oltre cento candidature da tutta Italia e messo i riflettori su nuove voci: tra queste Viola Ciarletti, vincitrice 2023, con Germoglio nominato al premio Nuove Strade di Comicon, e Ludovica Tedesco, vincitrice 2024, con Che tempo fa al tramonto in uscita a ottobre 2025 per Rider Comics.

La quarta edizione invita a misurarsi con Nuovi conflitti. Identità, guerra, evoluzione, una traccia ampia, pensata per lasciare libertà di genere e di sguardo.

La call è aperta agli under 35 con massimo due pubblicazioni all’attivo; la partecipazione è gratuita.

Le proposte saranno valutate da una giuria che intreccia competenze editoriali e psicosociali: Giovanni Barbieri (sceneggiatore), David Padovani (divulgatore e redattore), Niccolò Testi (sceneggiatore e drammaturgo), Pier Luigi Gaspa (traduttore e saggista) e Antonio Amatulli (psicologo).

Il premio principale è un contratto di edizione con Rider Comics e 1.000,00 € lordi di anticipi royalties per sviluppare il progetto vincitore. A seguire, un workshop di fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics – Firenze (da quest’anno anche in FAD per una selezione di workshop)del valore di 250,00 €, e un buono da 100 € per acquisti presso la fumetteria Il Collezionista di Lucca. I primi tre classificati saranno inoltre ospitati per una intervista sulle pagine de Lo Spazio Bianco.

La locandina di quest’anno porta la firma dell’emergente lucchese Vittorio Passaglia, co-fondatore del collettivo di autoproduzioni Scilla.

Le candidature sono aperte fino al 30 novembre 2025. Modalità, requisiti e materiali richiesti sono indicati nel regolamento su www.artespressa.com (sezione NarrAzioni).

Il progetto è promosso da Artespressa APS con Archimede APS, La Tela di Penelope Coop. Soc. e Mamre ODV; con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sotto gli auspici del CEPELL e con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca e Vivi Lucca. Collaborano Rider Comics, Scuola Internazionale di Comics – Firenze e Il Collezionista.

Media partner: Toscanalibri.it, Lo Spazio Bianco.it.