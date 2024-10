Box Office USA, Impatto World Series sul debutto di Venom: The Last Dance

In uscita nelle sale americane, Venom: The Last Dance è proiettato verso un debutto più basso di quanto previsto solo alcune settimane fa.

Secondo gli analisti, la pellicola interpretata da Tom Hardy, ultimo capitolo del franchise sul personaggio Marvel, dovrebbe incassare nel weekend di circa 50 milioni di dollari, il più basso dell’intera saga.

A impattare sono anche le World Series, che vedono il primo faccia a faccia tra i Dodgers di Los Angeles e gli Yankees di New York in 43 anni. La località di Los Angeles fu il centro di una grande spinta al botteghino quando uscì il precedente capitolo, Venom: La Furia di Carnage, con 11 dei 20 cinema principali con i maggiori incassi.

Il film, costato 120 milioni, sarà probabilmente salvato dagli incassi oltreoceano, dove Venom: The Last Dance è proiettato verso un apertura, secondo la Sony, di 180 milioni di dollari. Per essere redditizia, la pellicola dovrebbe raccogliere tra i 450 e i 500 milioni di dollari.