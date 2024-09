Deadpool & Wolverine verso gli Oscar

Secondo quanto riportato da Variety, la Disney sarebbe determinata a organizzare una campagna per la stagione dei premi per la pellicola Marvel Studios interpretata da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, record di inccassi al box office USA e mondiale.

Il film diretto da Shawn Levy sarà presentato per la valutazione ai Golden Globe nella categoria “commedia”, mentre Ryan Reynolds sarà in lizza per uno dei sei posti nella categoria dedicata agli attori (commedia o musical). Per Hugh Jackman, che ha ripreso il suo storico ruolo di Wolverine, si starebbe valutando di farlo concorrere come attore non protagonista in tutti i premi chiave della stagione tra cui i Golden Globes, gli Screen Actors Guild, i Critics Choice e persino gli Oscar.

A Deadpool & Wolverine sarebbe inoltre praticamente garantito un posto nella nuova categoria, aggiunta di recente, dedicata agli incassi record al box officce.