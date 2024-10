Deadpool & Wolverine in home video da novembre

A partire dal 6 novembre arriva in home video per Eagle Pictures il film che ha conquistato tutti: Deadpool & Wolverine di Shawn Levy, disponibile nei formati DVD, BLU-RAY, 4K (BD 4K + BD HD) e in due straordinarie Steelbook 4K ricche di contenuti extra, tra cui delle imperdibili scene eliminate. Questo cinecomic campione d’incassi targato Marvel vede la coppia esplosiva Ryan Reynolds e Hugh Jackman, rispettivamente nei panni del carismatico Deadpool, il supereroe più scorretto della Marvel, e del sempre iconico Wolverine, uniti per salvare l’universo. Un Wade Wilson svogliato conduce una vita tranquilla e i suoi giorni da mercenario sembrano ormai lontani, quando il suo pianeta natale si ritrova ad affrontare una minaccia esistenziale, Wade decide di indossare ancora una volta il costume di Deadpool per salvare il suo universo. Per riuscirci, dovrà convincere Wolverine (Hugh Jackman) a unirsi a lui e offrirgli il suo prezioso aiuto.