DC Comics rilancia Metamorpho con una nuova serie

DC Comics ha annunciato il lancio, fissato per dicembre, di Metamorpho: The Element Man, una nuova serie con protagonista l’alter ego di Rex Mason, scritta da Al Ewing e disegnata da Steve Lieber in collaborazione con il colorista Lee Loughridge.

La nuova serie si concentrerà nella presentazione di storie in un’unica soluzione in stile Silver Age, con strane e surreali avventure che nel primo numero vedranno, ad esempio, Metamorpho confrontarsi con un assassino che può eguagliarlo cambiamento per cambiamento.

Il primo numero avrà variant cover realizzate da Ian Bertram e Erica Henderson.