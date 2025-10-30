David Krumholtz: Supergirl è molto fedele al graphic novel di Tom King

In una intervista con Nerdtropolis, l’attore David Krumholtz ha avuto modo di parlare, brevemente, di Supergirl, il prossimo film DC Studios sulla ragazza d’acciaio, in cui interpreta Zor-El, il padre dell’eroina.
Krumholtz ha sottolineato la forte fedeltà del lungometraggio diretto da Craig Gillespie e interpretato da Milly Alcock, dicendosi poi entusiasta di fornire al pubblico un altro aspetto della famiglia degli El, dopo la discussa rivelazione su Jor-El in Superman.
Supergirl è molto fedele al graphic novel su cui si basa. Sono entusiasta di essere in un certo senso il prossimo pezzo che racconta la storia di Krypton e chiarisce ulteriormente cosa rappresenta la casata degli El.
La pellicola sarà nelle sale il 26 giugno 2026.