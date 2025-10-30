David Krumholtz: Supergirl è molto fedele al graphic novel di Tom King

30 Ottobre 2025
di
L'attore che interpreta il padre della ragazza d'acciaio parla del film DC Studios.
Supergirl1

In una intervista con Nerdtropolis, l’attore David Krumholtz ha avuto modo di parlare, brevemente, di Supergirl, il prossimo film DC Studios sulla ragazza d’acciaio, in cui interpreta Zor-El, il padre dell’eroina.

Krumholtz ha sottolineato la forte fedeltà del lungometraggio diretto da Craig Gillespie e interpretato da Milly Alcock, dicendosi poi entusiasta di fornire al pubblico un altro aspetto della famiglia degli El, dopo la discussa rivelazione su Jor-El in Superman.

Supergirl è molto fedele al graphic novel su cui si basa. Sono entusiasta di essere in un certo senso il prossimo pezzo che racconta la storia di Krypton e chiarisce ulteriormente cosa rappresenta la casata degli El.

La pellicola sarà nelle sale il 26 giugno 2026.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.



