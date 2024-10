Daredevil: Born Again – Annunciata la data di debutto su Disney Plus

Al New York Comic-Con i Marvel Studios hanno annunciato che Daredevil: Born Again, l’attesissima nuova serie sul personaggio Marvel interpretato da Charlie Cox, debutterà sulla piattaforma Disney Plus il 4 marzo 2025.

La serie, che vede anche il ritorno di Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, ha un cast composto tra gli altri da Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal.

Per l’occasione, all’evento è stato diffuso anche un nuovo teaser.