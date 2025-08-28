Dal 4 al 7 settembre a Pimentel la seconda edizione di “Tesori a Fumetti”

Comunicato stampa

Pimentel, paese della Città Metropolitana di Cagliari, si prepara ad accogliere la seconda edizione di Tesori a Fumetti. Storie che lasciano il segno, il festival internazionale del fumetto, che si terrà dal 4 al 7 settembre 2025.

L’evento, organizzato dal Comune con l’associazione culturale Assonanze e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Joyce Lussu e la Cooperativa sociale Tesauro, si presenta con un ricco programma di incontri, masterclass e mostre uniti dal tema Letteratura e nuvole.

Un’immersione di quattro giorni nel mondo del fumetto con autori e autrici di rilievo nazionale e internazionale: è quanto promette la seconda edizione di Tesori a Fumetti, per un viaggio a tutto tondo nei generi, nelle peculiarità e nello sguardo di chi, attraverso la propria arte, interpreta una delle espressioni più versatili ed eterogenee del panorama culturale.

Gli ospiti

Numerosi gli esponenti del mondo del fumetto che porteranno il proprio contributo al festival: Marcello Toninelli, Davide Barzi, Stefano Piani, Michele Medda, Moreno Burattini, Paolo Mottura, Sualzo (nome d’arte di Antonio Vincenti), Otto Gabos, Keiko Ichiguchi, Bruno Olivieri, Silvio Camboni, Ilaria Palleschi, Pasquale Frisenda, Sergio Gerasi e Andrea Venturi.

Durante tutti gli incontri pomeridiani e serali previsti nelle giornate del festival, Bruno Olivieri realizzerà diverse vignette satiriche e/o umoristiche, dal vivo, su una tavoletta grafica collegata a un proiettore, in modo che il pubblico possa assistere all’intero processo di lavorazione durante lo svolgimento dell’incontro.

Le giornate del festival saranno introdotte da Il mio tesoro a fumetti, un breve monologo in cui alcuni autori e autrici ospiti presenteranno un libro a fumetti che ha segnato i rispettivi percorsi personali e professionali.

L’ingresso agli incontri è gratuito e potranno essere seguiti anche in diretta streaming nei canali ufficiali del Festival.

Il film

Il 4 settembre, Casa Piras ospiterà la proiezione del film The road, del regista John Hillcoat, interpretato da Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert Duvall e Guy Pearce.

Le mostre

Come lo scorso anno, Tesori a fumetti dà spazio anche alle esposizioni: dal 4 al 7 settembre si potranno visitare le mostre Rusty Dogs, di Emiliano Longobardi & friends, I mondi di Otto, di Otto Gabos, e Il mistero dei Giganti, di Luca Usai e Bruno Enna.

Le masterclass

Il festival offre anche la possibilità di partecipare a due masterclass gratuite destinate a partecipanti dai 15 anni in su: venerdì 5 settembre, lo sceneggiatore Stefano Piani terrà l’incontro Letteratura, cinema e fumetto dove, a partire dall’esame del romanzo La strada di Cormac McCarthy, fornirà le direttrici fondamentali per la rielaborazione e la riscrittura di un testo destinato a differenti linguaggi espressivi.

Il giorno seguente sarà la volta dello sceneggiatore Davide Barzi, che nella masterclass Le storie non finiscono mai partendo da un esame del fumetto pubblicato da SBE Il ritorno di Dorian Gray (dello stesso Barzi e di Werner Maresta), legato al romanzo Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, illustra alcune delle possibili modalità del lavoro di uno sceneggiatore nel creare il seguito immaginario di un grande classico della letteratura. Questa attività è realizzata in collaborazione con la Scuola del fumetto di Giuseppe Calzolari (Milano).

Piani e Barzi incontreranno i partecipanti nei locali dell’Ex Monte Granatico dalle 9:00 alle 13:00.

Le iscrizioni alle Masterclass sono aperte. I moduli sono disponibili nel sito internet www.festivaltesoriafumetti.it

Per maggiori informazioni e contatti:

tesoriafumettifestival@gmail.com

www.festivaltesoriafumetti.it